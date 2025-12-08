傳扁將主持政論 NCC遭批雙標

前總統陳水扁近期傳出明年擬在鏡電視開設政論節目。（本報資料照片）

前總統陳水扁目前仍在保外就醫，近期卻傳出明年擬在鏡電視開設政論節目，國民黨立委洪孟楷8日指出該新聞台設台時便承諾「不得開設政論節目」，如今卻以「談話性節目」名義鑽巧門，批評NCC面對陳水扁踩紅線卻只敢「警告」。代理主委陳崇樹指出，業者如果違規就會開罰。

洪孟楷8日在立法院交委會質詢時質疑，該新聞台當初取得執照時的承諾就是「不開設政論節目」，如今卻讓受刑人以「談話性節目」名義鑽巧門主持，更批評當初陳水扁保外就醫的「四不原則」早已蕩然無存。

陳崇樹證實，該電視台現況確實不能開設政論節目，去年鏡電視申請營運計畫變更，希望開設政論節目，目前因委員人數不足仍無法開會，但業者如果違規，NCC就會開罰，將持續關注。至於明年的新節目，目前尚未揭露相關訊息，屬於「未來式」，NCC會持續關注，若屆時節目內容實質構成政論節目，將會依法處理。先前陳水扁代班主持的行為，已處以警告。

洪孟楷痛批，相較於中天新聞台遭關台的強硬手段，NCC面對陳水扁踩紅線卻只敢「警告」，是嚴重的雙重標準。

針對三立曾報導「藍白立委刪除體育署11億預算」一事，民眾黨立委黃國昌直指是假訊息，實際上僅刪減約10萬元，業者事後卻以「時間差」與「疏誤在所難免」塘塞。黃國昌質疑，NCC面對集團性操作抹黑在野黨的行為，至今未有具體處置；陳崇樹則解釋，因委員會無法召開，目前僅能送諮詢會議處理。

民眾黨立委張啓楷提出民眾黨版《衛廣法》修正案的「改革三箭」，強調電視台握有第四權，對國家發展影響巨大，但現在許多電視台變成財團的「副業」，甚至以此進行土地開發。因此，修法重點在於要求廣電媒體必須「公開發行」，讓股權與財務資訊透明化，接受全民監督。