傳扣押油輪將移交委內瑞拉 盧比歐稱美國帶來繁榮與安全

官員聲稱，美國將把先前扣押的油輪，移交給委內瑞拉。

兩名美國官員告訴路透社，美國正把這個月稍早扣押的一艘油輪，移交給委內瑞拉，這是川普政府首度歸還這類油輪。（戚海倫報導）

路透社報導，美國已開展幾個月的行動，扣押與委內瑞拉有關的油輪，去年底以來，至今已經進行7次扣押行動。不願透露姓名的官員指出，移交給委內瑞拉當局的油輪，是懸掛巴拿馬國旗的超級油輪「M蘇菲亞號」，但沒有說明歸還油輪的原因。

這個月7日，M蘇菲亞號被海岸防衛隊與美國軍方攔截。當時，美國政府聲稱，受制裁的M蘇菲亞號是一艘「沒有國籍、受到制裁的影子艦隊機動油輪」。

美國總統川普把他在拉丁美洲的外交政策重點，放在委內瑞拉，最初目標是迫使領導人馬杜洛下台。在進入委內瑞拉逮捕馬杜洛和他的妻子後，川普聲稱，美國計畫無限期控制委內瑞拉的石油資源，尋求透過一項耗資 1000 億美元的計畫，重建委內瑞拉破敗的石油工業。美國國務卿盧比歐說，美國沒有占領任何國家，美軍沒有駐紮在委內瑞拉。盧比歐把委內瑞拉比作「重症病人」，堅稱川普政府的行動最終將改善委內瑞拉的局勢，使這個地區更加安全繁榮。