傳找律師防具俊曄爭產！S媽否認喊「他是我兒子」曝私下互動

女星大S（徐熙媛）辭世滿一年，日前S家及許多圈內好友齊聚金寶山，參與具俊曄親手為大S設計的雕像揭幕儀式，豈料，S媽當天才挽著具俊曄的手現身，今（10）日就爆出為了掌管大S生前遺產，找來李靚蕾委任律師團隊，人前人後相差頗大。對此，S媽稍早發聲駁斥，強調早已將具俊曄當成兒子。

根據《鏡週刊》報導，S媽雖然人前挽手，人後卻為了爭搶大S的遺產，甚至找上李靚蕾委任的律師團隊，一路以來各種防著具俊曄。據悉，大S出道多年的收入全交由S媽打理，身家相當驚人，而S媽不想放手掌管多年的財產，但又不得不讓具俊曄先繼承，因此這一年以來，兩人維持表面上的和平，卻處於各有心思的攻防戰。

對此，S媽稍早先是表示：「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」否認要和具俊曄打官司。接著也補充回應：「我現在叫歐巴阿德。意思是兒子。 所以是我兒子。 他那麼愛媛也這麼尊敬我。我也愛他。」強調雙方維持友好關係，並非外界所傳的維持表面和平。



