即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨創黨主席柯文哲，陷入京華城、政治獻金弊案時辭去黨魁，事後經黨內選舉，確定由時任黨籍立委黃國昌接任；但現在媒體報導，傳擔心黃國昌恐成為檢調下個名單，柯文哲先前在嘉義市輔選市長參選人張啓楷時，與蔡壁如同桌吃雞肉飯，要對方「暖身」隨時接棒黨主席。對此，柯文哲今（9）日上午受訪則說，當時唯一和蔡壁如講一句話「妳怎麼出現在這裡？」，並喊「沒有那回事啦！」。

針對傳出有要找蔡壁如接黨主席，柯文哲今日上午受訪表示，昨天看到新聞，覺得媒體現在變成製造業，不是新聞業，還好自己到哪裡都有網路直播，從頭講到尾，他在吃雞肉飯，唯一和蔡壁如講一句話「妳怎麼出現在這裡？」。

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快新聞／傳找蔡壁如接棒民眾黨主席？柯文哲稱只講這句：沒有那回事啦

前民眾黨立委蔡壁如。（圖／民視新聞資料照）

因此他說，結果自己在媒體看到，報導稱他和蔡壁如討論要接黨主席，「天呀，哇，有些媒體真可怕，這是新聞製造業，不是新聞，沒有那回事啦」，柯文哲最後還說，還好有影音有真相，如果沒有直播和影音，媒體在亂寫都不知道怎麼回答。

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原文出處：快新聞／傳找蔡壁如接棒民眾黨主席？柯文哲稱只講這一句：沒有那回事啦

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