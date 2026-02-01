傳承三代的百年滋味！一碗35元的赤肉蛋花麵線糊，喝下鹿港的庶民歷史

彰化鹿港｜王罔麵線糊

說到鹿港小吃，很多人第一個想到的是蚵仔煎、肉包或牛舌餅，但只要在清晨走進鹿港老街，就會發現，有些店根本不需要招牌宣傳，光靠一碗熱騰騰的麵線糊，就能把在地人的胃牢牢抓住；【王罔麵線糊】創立於民國 19 年，至今已傳承三代，是鹿港在地超過半世紀的小吃老店，對許多鹿港人來說，這不只是一碗麵線糊，而是從小吃到大的味道，是每天生活裡最平凡、卻也最踏實的一部分，也成為許多觀光店來訪鹿港老街必吃的小吃美食。

交通資訊

開車前往

可導航設定「王罔麵線糊」，周邊多為鹿港老街範圍，建議停在外圍停車場後步行進入，斜對面也有立體停車場可以停放。

大眾運輸

搭乘客運至「鹿港鎮」後，步行進入老街區域即可抵達，沿途還能順遊天后宮、九曲巷。

王罔麵線糊的用餐空間保留了傳統小吃店的樣貌，沒有過多裝潢，桌椅簡單實用，空氣中瀰漫著麵線糊特有的香氣。

會看到老闆俐落地舀湯、加料，客人熟門熟路地自己找位子坐下，有些人吃得很快，有些人慢慢攪著麵線，一邊聊天、一邊享受這碗再日常不過的早餐或午餐。

早期一碗麵線糊只賣2分錢，經過近百年之後，目前調整成一碗35元，依舊是親民的銅板價。

王罔麵線糊能夠從民國 19年一路走到現在，靠的不是噱頭，而是一碗始終如一的好味道，由創始人王朝陽所創立的麵線糊，目前已交棒至第三代，端起那碗熱氣騰騰、有肉有蛋的麵線糊，喝下的不只是美味，更是一段橫跨九十年的鹿港庶民歷史。

王罔麵線糊的品項其實很單純，主打就是一碗麵線糊，沒有花俏變化，但細節全藏在湯頭與配料裡，麵線糊（有肉、有蛋），可依喜好自行添加辣椒醬、烏醋。

王罔麵線糊使用的是細麵線，煮到剛剛好的熟度，入口時非常滑順，但不會糊成一團，每一口都能吃到麵線在湯裡自然散開的口感，帶點微微的彈性，不會軟爛。

攪拌時，麵線與湯頭緊密結合，湯汁會均勻地附著在每一根麵線上，吃起來非常順口。

肉塊切得蠻大塊的，燉煮得相當軟嫩，入口不柴，能感受到肉香與湯頭融合的味道。

蛋花細緻滑嫩，均勻分布在湯中，讓整碗麵線糊的口感更圓潤，也多了一份溫和的蛋香，是我在北部沒吃過的味道，加入辣椒後，整碗麵線糊的香氣立刻被拉高，辣度不會嗆，而是偏香辣型，辣椒的香氣與湯頭融合後，讓原本清甜的味道多了一層刺激感。

王罔麵線糊不是那種會讓你拍完照就走的店，而是會讓人默默把整碗吃光、最後連湯都喝乾的那種，坐在鹿港老街的一角，看著來來往往的遊客與在地人，吃著一碗傳承三代的麵線糊，王罔麵線糊可能不是在地人推薦的首選，但很適合觀光客來嚐嚐這近百年的好味道，有到鹿港時不妨可以試試。

王罔麵線糊

地址： 505彰化縣鹿港鎮民族路268號

電話號碼： 0958 629 960

營業時間：06:00–18:00

FB

