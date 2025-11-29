傳承三十年的古早味新登場「禾日香魯肉棧」11/29 竹北溫暖開幕

【警政時報 林照東／竹北報導】

在快速變動的城市裡，真正能讓人停下腳步的，不只是食物本身，而是藏在味道背後的「故事」。11 月 29 日正式開幕的 「禾日香魯肉棧」，是一家從家庭記憶出發，由第二代親自傳承的古早味魯肉飯專門店，希望以一碗熱騰騰的魯肉飯，延續父母的手路與家族精神。

禾日香魯肉棧第二代與家人站在「魯香故事牆」前，延續父母手路與家傳味道，守住一碗最純粹的古早味。（圖／記者林照東攝）

傳承父母手路：一碗滷肉飯滷出家的牽掛

店主表示，自己接手家業並非因為輕鬆，而是因為「責任」。背後仍扛著未還清的巨額債務，但他決定用踏實努力與真材實料，把父親傳授的味道完整留住。

「父母做的是老一輩的工法，手工爆香、慢火熬滷、實在用料，不偷工、不減料，這種味道不能被時代沖淡。」

店內招牌魯肉飯搭配滷豆腐、滷白菜、油蔥乾板條與各式湯品，一桌滿滿家常滋味，展現傳統台式料理的樸實魅力。（圖／記者林照東攝）

禾日香魯肉棧最大的特色，就是堅持傳統滷製手法：

• 每日現炒魯香底料

• 慢火滷製六小時以上

• 肥瘦比例完美的手切豬肉

• 不使用化學增味或便宜替代品

每一道程序都像是一次與記憶的對話，也是這碗魯肉飯最珍貴的靈魂。

禾日香魯肉棧推出多樣化古早味家常料理，從魯肉飯、太陽飯到油蔥雞絲麵、小菜與湯品，價格親民、選擇豐富。（圖／記者林照東攝）

用一碗魯肉飯陪伴城市、回應信任

在開幕前的試營運期間，不少客人吃下第一口就直呼「這就是家裡的味道」，有人帶著孩子來、有人帶著長輩來，也有人特地再訪只為那碗溫暖的魯香。

開幕期間店家貼心準備古早味手作麻糬，小朋友現場沾花生粉、玩得不亦樂乎，成為店內最受歡迎的互動亮點。（圖／記者林照東攝）

店主說：「希望進來的每一位客人，不只是吃飽，而是被一種熟悉的安心感包圍。這碗魯肉飯，是我對家人的承諾，也是我對客人的誠心。」

位於新竹縣竹北市嘉興路的禾日香魯肉棧外觀質樸溫暖，搭配全新設計的白底手繪招牌，成為街道上一抹亮眼風景。（圖／記者林照東攝）

11/29 竹北正式開幕：邀您來坐坐

開幕日將推出限量招待古早味冬瓜茶與優惠，希望讓更多人感受古早味的魅力。

禾日香魯肉棧

開幕日期｜2025 /11 月/29

店家特色｜古早味魯肉飯、雞滷飯、客家湯圓、香菇肉絲板條、手工滷豆腐、白菜滷、家傳滷蛋等經典小菜

店家精神｜不急躁、不妥協、不偷料，用真實手路煮出家的味道

「請讓我們用一碗滷肉飯回應您的信任；也請給我們一次機會，證明經典味道值得被延續。」

《禾日香滷肉棧/店家資訊》

營業時間：（週一公休）

10:00-14:00/17:00-21:00

電話：03-6681279

地址：竹北市嘉興路246號

