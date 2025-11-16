傳承之美—永恆蒙藏 沉浸宗教藝術療癒力
記者范瑜／專題報導
文化部蒙藏文化中心即日起至明年1月11日，推出「傳承之美—永恆的蒙藏宗教與藝術」特展，陳展立體雕像、平面唐卡圖像、法器及日常生活配飾等工藝器具，並展示大型「沙壇城」（曼荼羅），以及「曼荼羅藝術體驗區」沉浸式體驗互動空間，邀請觀眾透過冥想、器物、影像及聲音等方式，深入體驗宗教藝術與文化生活的結合，並從中獲得心靈洗禮與療癒。
4大單元 以符號、圖像傳遞佛教理念
展覽串聯「傳承」與「藝術」2大主軸，規劃「漢傳佛雕藝術之美」、「藏傳佛教的傳承法脈」、「曼荼羅」及「蒙藏工藝」4大單元，以符號、圖像或雕塑等視覺藝術表達形式，傳遞佛教理念與內涵，不僅梳理宗教文化的源流脈絡，呈現宗教文化與藝術創作密不可分的連結，亦分析探討藏傳佛教傳承系統，以及探索與民眾日常密切相關的宗教文化傳承，展現佛教藝術之美。
展覽中，展出約200件宗教文物，包含館藏及向民間收藏家借展的文物，展品類型涵蓋漢傳及藏傳佛教立體佛像雕塑、平面唐卡藝術，以及具象徵意義符號的曼荼羅、宗教器物等，期透過豐富展品讓民眾了解及親近宗教文化。展覽入口處15世紀慈祥柔美的菩薩立像，帶領觀眾展開一場穿梭古今、跨越地域的宗教藝術之旅；特別的是，展覽也參考西藏雪頓節「曬大佛」展示形式，陳展長達578公分的大型〈三怙主刺繡拼貼唐卡〉館藏文物，氣勢恢弘，令人嘆為觀止。
跨9世紀文物齊聚 展佛教藝術深厚底蘊
此次展出漢傳佛像展品年代從西元6世紀到15世紀，藏傳佛教展出的三根本造像涵蓋西元11世紀至近代，展現佛教藝術深厚底蘊，透過展出10件歷代不同構圖的曼荼羅圖像，以及由4位喇嘛歷時3日合力創作，使用各色礦物彩沙，現地繪製以釋迦牟尼佛為主尊的大型《沙壇城（曼荼羅）》作品，可深入體現藏傳佛教的奧秘及不同材質的曼荼羅創作效果，民眾可一窺其藝術表現的精微與細緻。
另特別設置「曼荼羅藝術體驗區」，提供觀眾透過冥想、聲音、器物等方式進行多感官互動，感受心靈的沉澱與啟發。週末則安排多場推廣活動，包括專題講座、頌缽體驗、唐卡彩繪、刺繡工藝、佛像擦擦手作、傳統服飾穿戴等，讓民眾藉由宗教藝術與工藝之美，感受日常生活的多重樣貌，歡迎踴躍報名。
「傳承之美—永恆的蒙藏宗教與藝術」特展即日起至明年1月11日，於文化部蒙藏文化中心展出。（記者劉昕翊攝）
現場陳展許多立體雕像，吸引民眾細細端詳。（記者劉昕翊攝）
民眾參觀永恆的蒙藏宗教與藝術特展，以手機拍下珍貴文物。（記者劉昕翊攝）
展場陳展的日常生活配飾，讓民眾了解及親近宗教文化。（記者劉昕翊攝）
參考西藏雪頓節「曬大佛」展示形式，陳展長達578公分的大型〈三怙主刺繡拼貼唐卡〉，氣勢恢弘。（記者劉昕翊攝）
展覽中，由4位喇嘛歷時3日合力創作，使用各色礦物彩沙，現地繪製以釋迦牟尼佛為主尊的大型《沙壇城（曼荼羅）》作品。（記者劉昕翊攝）
特展陳展約200件宗教文物，包含平面唐卡藝術及具象徵意義符號的曼荼羅、宗教器物等。（記者劉昕翊攝）
