傳承地方信仰文化 蕭壠園區推出迎新春香科系列活動





逢佳里金唐殿3年1科的蕭壠香科活動，文化局蕭壠文化園區結合金唐殿，將於2月18日至21日推出馬上來團圓迎春系列主題活動。文化局表示，活動期間，園區安排多項活動，引導遊客從欣賞表演到實際動手操作，深入體驗年節文化的意義與樂趣。

文化局表示，蕭壠文化園區迎春系列活動與金唐殿合作，將蕭壠香科文化融入春節走春體驗。結合傳統年節習俗、地方特色表演與創意文化手作，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中，認識在地信仰文化，感受春節熱鬧又溫暖的節慶氣息。歡迎闔家同遊充滿文化年味的春節走春場域。

文化局表示，活動期間，園區將安排蘇俊穎掌中木偶劇團、快樂鳥兒童劇團及大頭哥哥泡泡秀等演出，並規劃蕭壠香科文化小學堂、平安符拓印、手寫與彩繪春聯及香包、鞭炮發射器DIY與年菜親子工作坊等體驗，引導遊客動手作，體驗不一樣的年節文化。

金唐殿表示，感謝市府提供場地資源，讓百足真人蜈蚣陣進駐蕭壠文化園區進行展示。除迎春活動外，3月間舉行的蕭壠香科，歡迎全國信眾踴躍共襄盛舉。百足真人蜈蚣陣連續4日出巡、千歲爺連續3日遶境及送王船等，期待能傳承地方信仰文化，讓蕭壠香得以永續發展。

文化局表示，走春活動也結合金唐殿，安排蜈蚣陣小神童換裝、蜈蚣陣燈籠彩繪祈福及陣頭表演，展現香科祭典兼具熱鬧與莊嚴的文化特色。另有迎春市集、街頭藝人演出與集章活動，熱鬧又溫馨的春節文化氛圍等你來。邀請民眾利用新春假期走訪蕭壠文化園區，共度充滿文化氣息的年節時光。

