傳承孫理蓮「哪裡有需要就往那去」精神！ 芥菜種會75周年感恩禮拜





基督教芥菜種會於昨（10）日在孫理蓮紀念營地舉行「新年祝福暨創辦人孫理蓮女士感恩禮拜」。自 1952 年創立台灣首個立案社福組織以來，芥菜種會已邁入第 75 年。活動現場超過 200 位與會者共同緬懷「台灣孤兒之母」孫理蓮女士，兩位年逾七旬的布農族「芥菜籽」長輩現身分享，訴說當年如何透過芥菜種會的保姆班脫離貧困、改寫人生，場面溫馨感人。

生命見證：從貧困山村到執教 60 年，兩位布農長輩淚謝孫師母

活動中，兩位曾受芥菜種會扶助的「芥菜籽」上台，分享了跨越半世紀的感恩情緣：

圓了老師夢的田玉鳳（79 歲）： 出身布農族，幼時因貧無力升學，14 歲進入芥菜種會保姆班免費就讀。她靠著習得的技能投入教會服事近 60 年，陪伴無數孩子成長。她激動表示：「謝謝孫師母，讓我有機會讀書，圓了當老師的夢。」

走過低谷的洪淑貞（72 歲）： 同樣來自布農族務農家庭，因花蓮保姆班獲得人生轉折。雖後續歷經變故與罹癌，但她強調芥菜種會給予的信仰根基支撐她走過死蔭幽谷，如今兒子皆成家立業，生命得以恢復。

展望 2026：系統化推動「五大服務方針」

芥菜種會董事長蔡仁松表示，組織將持續落實「三福助人網」（福音、扶助、扶立），並於 2026 年系統性推動五大方針，全面接住脆弱家庭：

1.家的扶助： 陪伴守護家庭基本生存需求。

2.家的安全： 保障居住品質與物資照顧。

3.陪伴教育： 支持偏鄉兒少建立自信與品格。

4.照顧者學校： 提升家庭照顧者的心理韌性與專業賦能。

5.社企以工帶振： 透過職培與社企模式促進家庭經濟自立。

跨越世代的助人網：巴陵教會牧師感性證道

禮拜邀請桃園復興區巴陵教會李珍珍牧師證道。李牧師分享，她的婆婆早年也曾在花蓮習藝所保姆班受訓，先生目前亦在復興區服事族人，全家與芥菜種會緣分深厚。她勉勵所有第一線助人者要時常連結於神，在神裡面獲得更新，避免因長期付出而枯竭。

活動尾聲，由曾任董事長的賴顯章牧師帶領眾人於孫理蓮女士銅像前獻花禱告，象徵將這份無私的愛代代相傳。

活動預告

下一場感恩禮拜： 2026 年 1 月 24 日

地點： 芥菜種會花蓮習藝所

更多資訊： 請洽芥菜種會官網 www.mustard.org.tw 或電洽 02-7705-9292。

一粒芥菜種，成就一片蔭涼

從 1952 年到 2026 年，芥菜種會始終堅守「哪裡有需要，就往那裡去」的初衷。透過這場感恩禮拜，大眾看見了愛的種子如何在台灣土地紮根，並持續在現代社會轉化為穩定的支持力量。

