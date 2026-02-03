傳承守護心 鹿谷農民診所轉型竹山秀傳鹿谷院區七大科別進駐

竹秀鹿谷院區正式進駐鹿谷。（竹秀提供）





原「鹿谷農民診所」在曾孝民醫師深耕守護30多年後，為因應日益增長的醫療與高齡照護需求，正式由竹山秀傳醫院接手經營，並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」。3日在地方民眾見證下舉行盛大的揭牌典禮，宣告醫療服務全面升級，為鄉親提供更完善、更貼心的在地照護。

承襲鹿谷農民診所長年建立與鄉親的互信基礎，「竹山秀傳醫院鹿谷院區」於3日正式盛大揭牌。115年1月全面開啟7大專科進駐、復健治療及傷口照護服務以來，已服務超過1,000多位民眾就近求醫的需求。更有超過200人次以上接受專業的傷口照護與外傷換藥服務。許多鄉親對此感觸極深，紛紛表示相較於前往竹山秀傳本院，鹿谷院區讓就醫距離單趟減少13公里、節省超過20分鐘車程，「現在真的很方便！」

鄉親都肯定現在就醫方便也減省時間。（竹秀提供）

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，鹿谷院區如同醫院急診的延伸，回溯至113年5月，竹山秀傳便派出專任醫師支援農民診所的內科與急診，強化第一線救治能量。這20分鐘在面對緊急外傷處理時，就能為民眾爭取到最即時的妥善處置，大幅提高醫療的安全性與即時性。

竹秀鹿谷院區成立鄉親煮湯圓同慶。（竹秀提供）

為全面照顧在地需求，鹿谷院區除了一般科，更設立 中醫、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科，以及週六的小兒科門診。特別是週六的小兒專科，在遇到突發健康狀況時，能第一時間尋求專業小兒科醫師的診斷，不必在車陣中焦急等待。

院區除設有專業物理治療設備，更結合「廣興育樂學堂」失智照護據點，全方位銜接曾孝民醫師守護鄉親30多年的使命。

揭牌典禮特別舉辦「健康守護日」活動，現場提供包括骨質密度檢測、癌症篩檢、成人健檢等多項免費服務，為鄉親提供貼心檢測。

竹山秀傳醫院表示，接手鹿谷院區不僅是醫療資源的延伸，更是承接曾孝民醫師守護鄉親30多年的使命感。未來鹿谷院區將以專業的醫療團隊與溫暖的服務，成為鹿谷鄉親最堅實的健康後盾，讓每一位鄉親都能感受到安心的保障。



