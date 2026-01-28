傳承客庄歷史 大甲溪官義渡碑重現

大甲溪官義渡碑重建推動小組，28日於台中市清水區大甲溪南岸坑口公廣場舉行重建揭牌典禮。（温予菱攝）

台中市清水區大甲溪口早年交通不便，當地客庄居民自清朝起便仰賴竹筏行渡過溪，渡口旁立有「大甲溪官義渡示禁碑」，不過自大甲溪橋興建後，考量義渡碑管理不易，地方人士民國89年移交給政府保存，現今客庄里民為讓後代熟悉村莊起源意義，特別向國史館申請碑文拓本，篆刻重建立碑，28日於大甲溪南岸坑口公廣場揭牌。

大甲溪官義渡碑重建推動小組昨於大甲溪南岸坑口公廣場舉行重建揭牌典禮，清水區長蔡慶星、清水區頂湳里長王景收等人與會。重建推動小組表示，大甲溪官義渡碑重建起源於昔日交通不便，清朝官府於頂湳里大甲溪岸設立官義渡，載運民眾橫渡大甲溪，因遇溪水暴漲或夜幕低垂無法渡船時，旅客常暫宿於庄內，遂得「客庄」之名。

重建推動小組說，渡口旁立有大甲溪官義渡示禁碑，碑文頒示嚴禁筏夫收費，工食由官方給付，行人隨到隨渡如違嚴辦，地方耆老考量義渡碑管理不易，將原碑移交於國史館保存。

王景收表示，為讓後代子孫及往來遊客知曉在地歷史，自己曾詢問國史館人員，可不可以將石碑返還給地方，但因已成重要文資文物，只得繼續由國史館保存，並轉洽詢能否改原碑拓款重建，最終拓本授權申請成功。

王景收說明，新碑由匠師以青斗石篆刻重建立碑於大甲溪南岸坑口公廣場，並搭配從耆老口中關於官渡口起源故事串聯而成的介紹版，直言昨天舉行揭牌儀式，自己與鄉親心中真的很開心，也透露該區還有一座祭拜清朝道光年間平番將軍張亮據的坑口公廟，未來更將增設一座大水車，期盼能為地方帶來觀光發展。