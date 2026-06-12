傳承山城百年記憶 黃金博物館辦金馬慶端陽

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「青草祭」為金瓜石在地具有特色的端午民俗活動。(圖:新北市立黃金博物館提供)

▲「青草祭」為金瓜石在地具有特色的端午民俗活動。(圖:新北市立黃金博物館提供)

端午佳節將至，新北市立黃金博物館十二日表示，特別策劃「金馬慶端陽」系列活動，以金瓜石流傳百年的地方重要民俗祭儀「青草祭」為核心主題。自六月十九日起至六月二十一日止，一連三天的連假期間，館方將透過歷史紀錄片放映、教育學習單、在地走讀、永續行動倡議、主題定時導覽以及街頭藝文表演等多元型態，帶領全國大小朋友一同深入礦山，在濃厚的節慶氛圍中，深刻體驗金瓜石特有的百年文史與自然之美。

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新北市立黃金博物館館長林文中表示，「青草祭」為金瓜石在地最具代表性的民俗活動。在傳統上，每年端午節當天，皆由地方信仰中心「勸濟堂」召集全體居民共同參與。彼時居民會跟隨神明攆轎出巡、入山採集草藥，隨後齊心協力將其煉製成丹丸，供信眾免費索取治病。然而，隨著現代醫療環境大幅改善，民眾對傳統青草藥丸的需求相對降低，該項儀式遂於二００七年起正式宣告停辦。

林文中指出，為妥善保存這項珍貴的特色歷史記憶，黃金博物館與勸濟堂攜手合作，於二０一八年特別製作了《採草藥煉丹丸－百年民俗金瓜石青草祭》紀錄片。此後，館方固定於每年端午節當月，在九份昇平戲院進行公益播放，期盼藉由影像的力量，讓海內外遊客皆能了解這項依山而築、因應礦區環境而生的珍貴民俗。

除紀錄片放映外，館方今年更精心規劃多項寓教於樂的教育推廣活動。在三天的端午連假期間，遊客凡至九份昇平戲院領取主題學習單並填答完成，即可憑單至黃金博物館遊客中心，免費兌換限量青草茶一罐。此外，館方亦推出「聽『青草祭』的故事」定時主題導覽，活動期間每日上午十時與下午三時，只要跟隨定時導覽的前二十名民眾，即可直接獲贈青草茶一罐，數量有限，送完為止。

為響應節能減碳的環保潮流，黃金博物館於連假期間同步推出「永續行動送好禮」活動，凡參與綠色倡議的民眾亦可獲得限量青草茶一罐。而位於園區內金水廣場的「共好舞台」，則特別邀請了謬沁琳、吳小強、鍾方晨等多位知名實力派街頭藝人輪番獻藝，期盼以悠揚多元的音樂饗宴，為到訪山城的旅客營造愜意舒心的假期氛圍。活動相關詳情，歡迎民眾至黃金博物館官方網站、臉書粉絲專頁或社群平台查詢。