傳承惜福精神！第29屆傳福盃全國棒球賽開戰 45支隊伍台東較勁

臺東縣政府主辦第29屆傳福盃全國少棒暨青少棒錦標賽，共計45支球隊參賽，今年賽事由少棒組率先登場，1月17日至21日開打，包括硬式組13隊、軟式組12隊同場較勁；青少棒組於1月31日至2月3日接力舉行，計有20支勁旅參加。縣長饒慶鈴歡迎全國好手來台東，以球會友，並持續推動運動觀光。

傳福盃為感念洪傳福先生熱心推展體育，由創辦人「棒球素人」洪百基以父之名自1997年開辦，初期僅有少棒，以台東縣內球隊為主，2000年增加青少棒，2004年擴大為全國性賽事，由台灣傳福棒球協會主辦，2018年由台東縣政府主辦，已成為指標性全國賽事。

教育處表示，今年由少棒組賽事率先點燃戰火。少棒硬式組廣邀全國13支勁旅，是全國唯一採用LLB（世界少棒聯盟）雙敗淘汰賽制賽事。台東派出傳統強權卑南、紅葉等隊迎戰，外縣市包含台北東園、福林、桃園龜山、南投新街等隊伍參賽。少棒軟式組為台東縣12支隊伍參賽，地主隊伍包含豐田、新生、紅葉、卑南等校精銳盡出。開幕典禮於17日下午四點在台東棒球村第一棒球場舉行（見圖），由縣府教育處長蔡美瑤代表縣長歡迎參賽球隊

縣府表示，少棒硬式組為台東棒球村第一、第二棒球場，軟式組為南王慢壘場及卑南國小棒球場；青少棒比賽地點在台東棒球村第一、第二棒球場、賓賜棒球場及南王慢壘場；少棒硬式組20、21日在第一棒球場賽事，大會安排現場轉播，球迷可鎖定ELTA 4台、getwin_sport YouTube、Twitch頻道觀看。