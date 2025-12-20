傳承新埔精神 聖約翰科大校友年會熱烈

唐彥博校長親自致贈感謝牌給《菁英傳》發起人執行董事曾鴻鍊及十傑，感謝校友典範為母校留下珍貴的精神資產。左起：朱復銓、賴俊年、艾和昌、簡展穎、唐彥博、曾鴻鍊、游森林、周哲弘、楊登嵙、林光宗及林建志。（圖：聖約翰科技大學提供）

▲唐彥博校長親自致贈感謝牌給《菁英傳》發起人執行董事曾鴻鍊及十傑，感謝校友典範為母校留下珍貴的精神資產。左起：朱復銓、賴俊年、艾和昌、簡展穎、唐彥博、曾鴻鍊、游森林、周哲弘、楊登嵙、林光宗及林建志。（圖：聖約翰科技大學提供）

聖約翰科技大學校友總會日前在台北國際會議中心盛大舉辦二○二五校友年會，來自各地、橫跨不同世代的校友、師長與貴賓齊聚一堂，席開六十五桌，近七百人共襄盛舉，在溫馨熱烈的氛圍中重溫青春記憶，見證校友情誼與新埔精神的世代傳承。年會同時完成第十屆理監事選舉，由現任秘書長陳詩銘當選新任校友總會理事長。

廣告 廣告

校友總會理事長闕玖榮致詞表示，承擔會長一職是一份使命與責任。兩年來，校友總會積極建構「社團、區域、產業」三大交流網絡，成立多元社團與各地聯誼分局，並逐步推動校友產業共榮平台，讓校友力量得以串聯與擴展。他也強調，校友會的成長來自一棒接一棒的投入，唯有持續參與及支持，才能讓新埔精神不斷延續。闕理事長並感謝多位學長姐對校友總會的實質支持，包括五十九級姚祖驤學長承接聖約翰科大董事長重任，為母校穩住根基、擘劃長遠發展；五十九級蔡銘哲學長提供長春路辦公空間，作為校友總會穩定會務據點。另在資源挹注方面，六十二級游森林副理事長與七十九級林建志學長分別捐贈新臺幣一百萬元，為校友總會後續運作奠定重要基礎。

聖約翰科大董事長姚祖驤指出，學校曾歷經艱困挑戰，但在關鍵時刻看見校友以實際行動站在母校身旁，共同承擔、一起前行，重建的不只是制度與環境，更是對母校的情感連結。

校長唐彥博則表示，聖約翰科大是全臺第一所由傑出校友組成董事會的學校，校友在關鍵時刻出錢、出力、出時間與智慧，讓母校得以穩健前進，招生率也由低谷逐步提升至七成以上，展現校友支持的具體成果。會中，唐校長代表學校致贈感謝牌予闕玖榮理事長，感謝校友總會長期以來對母校的全力支持。

年會中亦隆重表揚一一四年度十位傑出校友，肯定其在各自專業領域的卓越成就與對母校的回饋，並致贈象徵勇氣與前行的「仿唐馬」紀念品，期許傑出校友持續一馬當先，成為學弟妹學習的典範。

「光陰傳承·青春致敬」單元成為全場最動人的時刻。年會籌備小組向新埔工專第一屆五十六級校友致上最高敬意，感念其長年設立「五六獎學金」、年年追思吳舜文校長的深厚情誼；同時也為畢業五十週年的五十九級校友量身打造紀念歌曲與影片《風雨同窗·五九情長》，致敬多位學長在母校關鍵時刻挺身而出，為校務發展注入重要力量。