傳承書藝 大坑麗澤學會攜手中臺科大走入軍功社區 揮毫迎馬年

2026臺中市軍功社區寫春聯送春聯活動合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】農曆春節將至，家家戶戶除舊佈新之際，貼春聯更是象徵迎祥納福的傳統習俗。為響應傳統年節手寫春聯的溫度與文化意涵，並促進社區世代共融，在臺中市政府社會局指導下，由臺中市大坑麗澤文化資產研究學會主辦，結合軍功里、和平里辦公室及中臺科技大學共同協辦的「2026臺中市軍功社區寫春聯送春聯活動」，於今（16）日在軍功里活動中心與建功公園盛大登場。中臺科大長期深耕大坑地區，將學校在培育人文藝術與通識博雅人才的努力與定位延伸至社區場域，透過此次活動連結在地長輩與學童，以筆墨為媒介，串起社區情感，展現大學與在地社區共生共榮的緊密連結。

臺中市北屯區軍功里黃銘河里長與學童合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

學童井然有序現場排隊等待老師揮毫寫書法。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今日活動現場熱鬧非凡，充滿濃厚的年節喜氣與墨香。活動不僅邀請中臺科大教職員工與校友會成員熱情參與，更特別安排「青銀共樂」的溫馨畫面，軍功社區長照據點長者與建功國小學童齊聚一堂。在專業且書藝精湛的書法老師揮毫下，學童們熱情排隊領取「斗方」春聯，孩子們天真專注的神情與長輩們慈祥的笑容形成強烈對比又和諧的畫面。現場更準備斗方、四字聯及對聯供社區居民免費索取。除了現場揮毫的精湛藝術，活動流程安排井然有序，從書法老師開筆、貴賓致詞到全體大合照，隨後展開的書寫與贈送環節，讓排隊領取號牌的居民絡繹不絕。大家手持充滿手感溫度的春聯，臉上洋溢著對新年的期待，不僅拿到祝福，更感受到久違的鄰里人情味。

建功國小學童齊聚建功公園領取斗方春聯迎馬年。（圖/記者廖妙茜拍攝）

本次活動的主辦單位大坑麗澤學會與中臺科大有著深厚的淵源。該學會位於中臺科大通識教育中心內，由王文瑞教授發起，學會的成立是為了紀念1952年由掌牧民先生於大坑橫坑巷創立的「麗澤草堂」。掌牧民先生一生淡泊名利，隱居大坑講學二十餘年，傳授四書五經與書法，受教者無數。「麗澤」一詞源自易經，意指「以文會友，以友輔仁」，這正是學會的核心精神。此次春聯活動，不僅是單純的節慶慶祝，更是掌牧民先生講學精神的現代實踐。透過書法這一傳統藝術，將大學教師、文史工作者、社區長輩與國小學童串聯起來，使「麗澤」的精神從校園走入社區，讓書法不再只是高高在上的藝術，而是滋養社區文化、凝聚居民情感的活水。

書藝精湛的書法老師與學童現場揮毫寫書法。（圖/記者廖妙茜拍攝）

大坑麗澤學會王文瑞理事長帶領軍功社區居民領取手寫春聯。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今逢中臺科大創校六十周年，透過秉持「技術專業、人文關懷、永續創新、社會服務」的辦學理念，以技術專業為根基，藉由通識教育中心的書法與文化專業，提升社區藝文素養；以人文關懷為核心，關懷長照據點長者，實踐青銀共融；以永續創新為方向，將傳統文化資產轉化為現代社區共融的動力；以社會服務為使命，讓大學資源延伸至鄰里之間。本次活動不僅透過文化傳承強化社區認同與包容性，更讓長者透過社會參與促進心理健康，學童透過實作傳承文化薪火。中臺科大未來將持續攜手大坑麗澤學會與在地里辦公室，深耕在地文化，讓這份墨香與人情味在大坑山腳下永續流傳。