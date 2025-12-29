傳承瀕臨失傳車鼓陣 文賢兒少基地抱回全國特優

〔記者洪臣宏／高雄報導〕運動部主辦的「全國民俗運動匯演活動」落幕，來自高雄市林園區文賢社區兒少基地的車鼓陣拿下文陣公開組特優。事實上，車鼓陣「瀕臨絕種」，全國只有一隊報名，不過學子傳承民俗技藝的努力，獲得評審青睞而給予高分，而他們也從參賽中獲得自信心。

該活動從本月19日起分梯次在台南大學舉行，28日結束所有賽程，文賢社區兒少基地車鼓陣原本在偏鄉默默推廣，今年因緣際會站上全國賽舞台。

教練林宣佑表示，該活動以往由教育部主辦，以學校為單位報名，今年運動部為主辦單位，文陣除了學校組以外，增加了「公開組」，才得以社區名義出賽，明知道沒有對手，學員們仍秣馬厲兵，期望能拿高分抱特優回家。

車鼓陣曾為林園汕尾地區盛行的傳統戲曲，汕尾國小在老師林宣佑推動下，2004年成立全國唯一校園車鼓陣社團，2008年應邀到總統府前表演，2017年拿下教育部的優等獎，卻不敵少子化曲終人散。車鼓陣退出校園多年，直到文賢社區發展協會與金控公司基金會攜手「台灣夢︱兒少社區陪伴扎根計畫」，已經退休的林宣佑帶領20餘位國中小學生另起爐灶。

林宣佑指出，車鼓陣是歌仔戲的前身，後來為了效果加入插科打諢、肢體接觸，被文人士紳斥為「淫戲」，車鼓陣難練且文字艱澀，沒有文字旁白，不易聽懂，而逐漸沒落。

兒少基地學子少有參賽機會，這次拿下全國賽特優相當興奮，林宣佑說，正透過里長與學校聯繫，待收到獎狀之後，校方能公開表揚孩子們，再次給予鼓勵。

