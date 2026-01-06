傳承百年信仰 溪湖鎮中山里取施家古井龍水助建醮

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】溪湖鎮欣逢二四年全鎮大建醮盛會，各地廟宇與社區紛紛依循古禮、慎重籌備相關祭儀。為展現對傳統信仰的尊重與傳承，活動前一週，中山里里長楊平國特別帶領里民及法師，前往埔鹽鄉廍子村施家古厝百年古井取用「龍水」，祈求建醮期間圓滿順利，並庇佑里民平安、社區和諧。

溪湖鎮中山里為建醮24年盛大活動的球取龍水，以遵循古禮的科儀辦理。（圖／記者周厚賢攝）

楊平國里長表示，建醮取龍水的儀式源自祖先流傳下來的信仰習俗。先民認為，重大宗教祭典中，必須以潔淨且具靈性的水源加持，象徵生命與祝福。施家百年古井取自深層地層，水質清澈純淨，長年為地方所敬重，因此特別向社區發展協會求取龍水。

埔鹽鄉廍子村施家古厝的百年古井的水源清澈純淨．成為地方重大活動必求取的龍水。（圖／記者周厚賢攝）

施家百年古井後人、埔鹽鄉農會理事長施瑜銘也親自出面協助，並不吝指導相關儀式流程，使整個取水過程莊嚴順利。當天，里長與里民們帶著準備好的容器，恭敬汲取古井龍水，隨後滿懷喜悅地將龍水迎回，準備用於建醮相關科儀。

溪湖鎮中山里建醮取龍水的儀式源自祖先流傳下來的信仰習俗。他們認為重大宗教祭典中，須以潔淨且具靈性的水源加持象徵生命與祝福。（圖／記者周厚賢攝）

談及百年古井的歷史，施瑜銘表示，這口古井已傳承超過一世紀，不僅滋養施家後代，也長年供應在地居民用水，對早年農村生活具有深遠意義。「飲水思源、不忘本」，正是古井精神的最佳寫照。此次能在西湖鎮大建醮中發揮祝福力量，讓家族與社區都深感榮耀。