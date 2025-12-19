傳承節慶文化 搓湯圓深化永安國小與社區的情感連結 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義縣報導】嘉義縣布袋鎮永安國小為傳承節慶文化、深化學校與社區的情感連結，近日舉辦「社區搓湯圓」活動，邀請社區長輩與全校師生齊聚一堂，共度溫馨而富有意義的節慶時光，藉透過實作體驗與世代交流，不僅讓孩子親身感受傳統文化的魅力，也展現學校與社區緊密合作、共學共好的美好情誼，活動當日，布袋鎮蔡瑋傑鎮長、邱添丁里長及邱宏齊代表蒞臨關心，與社區長輩一同參與，現場氣氛溫馨熱絡。

活動在永安國小學童陶笛演奏中揭開序幕，悠揚柔和的樂聲在社區中緩緩流轉，展現孩子們平日用心學習的成果，也為活動增添濃厚的人文與藝術氣息。社區長輩專注聆聽，臉上洋溢欣慰笑容，並報以熱烈掌聲，讓孩子們在肯定中建立自信，感受被看見、被鼓勵的喜悅。

隨後由社區長輩親自示範傳統搓湯圓的技巧，從揉製糯米糰、分切到搓成圓潤飽滿的湯圓，孩子們圍繞在長輩身旁專心學習、踴躍提問，過程中笑聲不斷、互動熱絡。透過實際操作與口述分享，學生不僅認識節慶飲食文化的由來，也在與長輩的交流中體會世代傳承與人情溫度的珍貴。

出席活動的布袋鎮蔡瑋傑鎮長勉勵小朋友，要珍惜學習與體驗的機會，並肯定邱添丁里長用心規劃活動，結合社區長輩共同支持學校教育，讓傳統文化得以在校園中持續傳承；鎮長也親切與師生互動，關心孩子的學習情形，並一同感受節慶活動所帶來的歡樂氛圍，展現地方對教育的重視與支持。

永安國小校長周沛玲表示，未來將持續結合社區力量，深化在地文化與生活教育，讓孩子在學習中感恩人群、扎根土地，打造溫暖而有力量的校園文化；而在活動結束前，永安國小小朋友特別準備糖果，逐一送給每位參與活動的社區長輩，表達誠摯的感謝與祝福，溫馨貼心的舉動讓長輩們倍感窩心，眾來賓並一同品嚐親手製作、熱騰騰的湯圓，在甜蜜暖心的時刻中，為此次社區搓湯圓活動畫下圓滿句點。