傳承阿嬤手藝，把古早味做出文青感！新竹這碗豆瓣麵，配一碗蒜頭胡椒雞湯，暖胃又滿足！

新竹｜月桃拌麵

久久到新竹一次，不吃點新竹的口袋名單美食說不過去，

本來目標是新竹刀削麵，但才17點就大排長龍…，

預估不知道要排到幾點，只好作罷改找其他美食。

離新竹刀削麵的武昌街上，有家文青小店月桃拌麵，

傳承阿嬤的手藝，並以阿嬤之名當店名，在在顯現濃厚祖孫情。

月桃拌麵店內空間不大，木質桌椅搭配簡約白色裝潢，相當富有文青氣息。

月桃拌麵菜單，不只有麵食也提供滷肉飯，

搭配多款小菜和湯品，要簡單吃還是要豐盛吃都可自己決定。

天氣很熱，無時無刻不得不補充水分或是冰涼的飲品，

月桃紅茶喝起來是熟悉的古早味，稍稍甜了點，但好喝。

月桃豆瓣麵是許多在地人一吃成主顧的料理，吃過就愛上的人不在少數，

自炒的豆瓣非常香，不甜不鹹恰到好處，巴在有咬勁的麵條上，

每一口都很過癮。如果加點辣應該更好吃。

月桃豆瓣麵跟月桃滷肉飯都附有一顆蛋，可選擇全熟或半熟，

半熟蛋配上滷肉飯就是邪惡的組合啊；

滷肉是切成較大塊的肉丁，肥瘦皆有，但肥而不膩，

滷肉飯帶有胡椒味，特別好吃。

小菜不管點什麼都一定要有一份燙青菜。

有別於市面上的炸芋頭丸，月桃手工芋頭丸吃起來特別古早味，

單純的芋香沒有多餘的添加，甜度上也不會太過甜膩，

喜歡芋頭的朋友可以試試，蠻不一樣的芋頭丸。

油瀝的很乾的酥炸甜不辣，吃起來完全不油膩，

炸到蓬鬆酥軟的甜不辣燙口好吃，外酥內軟展露無遺。

乾餛飩是迷你小巧的路線，非紅油抄手所以吃起來不會辣，

靠鹹香的醬汁提味，餛飩皮很滑溜，但沒什麼肉感，印象點較低。

料多滿滿的蒜頭胡椒雞湯，除了雞肉、蒜頭還有蛤蜊，

湯頭濃郁但不膩口，帶有雞肉的甜與蛤蜊的鮮，當然滿滿的蒜味不在話下，營養又好喝。

有預算考量又想喝湯的話，就點碗簡單的蘿蔔貢丸湯，

清爽的湯頭帶有蘿蔔的甘甜，蘿蔔透軟甜美，搭配新竹貢丸特別接地氣。

雖然都是簡單的家常菜，卻都十分的讓人感到滿足，

從拌麵到魯肉飯，從手工芋頭丸到蒜頭胡椒雞湯，

月桃拌麵傳承阿嬤精湛的手藝，呈現最好的一面，讓顧客吃的開心，簡單卻歷久彌新。

月桃拌麵

所在地址：臺灣新竹市東區武昌街33號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:30–14:00, 16:30–20:30

店家電話：0988-581-966

文章來源：Irene's 食旅．時旅