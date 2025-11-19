傳承陣頭文化 12資深教練獲獎

文資處將表揚長期投入陣頭籌組、演訓與教學教練，圖為黃水樹（溪南寮金獅陣）。（文化局提供）

記者林雪娟∕台南報導

推廣及鼓勵陣頭文化傳承，市府肯定長期投入陣頭籌組、演訓與教學教練，致敬藝陣文化薪火相傳力量，今年共十二位資深陣頭傳承者通過審查，分別來自不同地區、不同陣頭體系，共同以數十年如一日的熱情與專業，守護台南的藝陣文化，展現民間信仰與文化生命力深厚底蘊。

今年度獲獎者包括施榮泰（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、黃平家（佛天宮吉安堂八家將）、吳庚生（普陀寺清和社）、陳進丁（後營普護宮天子門生）、江瑞仁（管寮金獅陣）、黃震星（佳里吉和堂八家將）、林坤炎（九龍殿等多陣宋江陣教練）、黃銀錠（姑媽宮宋江陣）、施富乾（西勢仔黃府王爺壇拍面宋江陣）、王枝雄（協福堂武館暨多校陣頭教練）、黃水樹（溪南寮金獅陣）與黃登圍（溪南寮金獅陣）。教練們大多自青少年時期即投入陣頭行列，堅持數十年仍持續教學、帶領年輕世代，象徵陣頭文化在台南的永續傳承。

文化局表示，台南是台灣陣頭文化重要發源地之一，藝陣不僅展現信仰力量，更是凝聚社區與族群情感的文化象徵，鼓勵更多資深藝師與青年參與，促進藝陣文化代代相傳。

年逾九旬的吳庚生，十五歲起參與普陀寺南樂清和社至今，長達七十五年；林坤炎自民國六十年代起，傳授十餘陣宋江與金獅陣至今；王枝雄更將陣頭推廣至國中小乃至大專院校，讓藝陣文化扎根教育現場。不僅傳承技藝，也深化民俗文化教育價值。文資處將擇日舉辦頒獎典禮，邀請所有人一起加入陣頭文化守護行列，讓陣頭精神綿延不息，繼續在台南的大街小巷中傳唱。