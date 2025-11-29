「傳承１３０年，傳承新紀元」 台中醫院１３０歲生日快樂

台中醫院130歲生日，衛福部次長林靜儀、台中市衛生局長曾梓展等人，昨日也參與院慶活動，並邀歷任院長「回娘家」回顧醫院的過去並展望未來。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

迎接衛生福利部台中醫院130歲生日，29日舉行130週年院慶園遊會，現場除了邀請台中醫院志工大隊表演熱情的「非洲鼓」，還有台中國小合唱團演唱、烏克麗麗演奏，台上演出精彩，台下則設有文創、美食市集，還有營養衛生與用藥防疫常識闖關活動，上千名民眾湧入台中醫院，西非姐妹醫院迦納醫學中心也特別傳來生日賀電祝福，分享台中醫院130歲生日的喜悅。

台中醫院退休聯誼會創會長、前護理科主任陳束李，兒女、媳婦與6個孫子都在台中醫院誕生，她特別提供「台中醫院寶寶」全家福照片，祝福生日快樂。（記者陳金龍翻攝）

衛生福利部次長林靜儀、台中市衛生局長曾梓展、副局長陳麗娟，以及立委羅廷瑋、市議員黃守達、三民里長廖吳芬芳等人，昨日也參與院慶活動，院長黃元德並特別邀請歷任台中醫院院長「回娘家」，高齡90歲的院長黃孝鏘、以及院長李孟智、徐永年都出席觀禮，由黃元德、廖妙淯陪同下參觀百年歷史照片，一同回顧台中醫院的過去並展望未來。

廣告 廣告

黃元德表示，台中醫院建院至今130年，是台灣歷史最悠久的公立醫院之一。1895年，日本總督府台灣民政支部創設民政支部診斷所，是台中醫院的前身。在日治時期擴大成為「台灣總督府台中病院」，是中部最大的公立醫院，也是台灣中部唯一的結核病專屬醫院；1945年光復後，改隸為「台灣省立台中醫院」；2013年隨著精省及衛生署升格而更名為「衛生福利部台中醫院」，可說是歷經百年風華，再現新局！

黃元德期許，未來台中醫院將延續「尊重生命、關懷弱勢、以客為尊」的理念，落實公醫使命，以「提升急重症服務量能，精進醫療品質與教學研究，深耕社區健康服務」的策略，來提供大台中民眾「以病人為中心、社區為導向的優質照護」，這是台中醫院130年來堅定的承諾，他深信台中醫院會成為中部地區最值得民眾信賴的醫院，以及守護社區健康的好鄰居。

活動中除了邀請貴賓致詞、精彩活動演出之外，也頒發在台中醫院服務超過30年的醫護行政同仁，感謝他們對醫院的付出與貢獻，該獎由內科主任鮑卓燦、婦產科主任劉仁杰、護理科主任徐瑪玲等資深員工代表上台領獎；另也表揚甫榮獲衛生福利部第12屆「優良醫師獎」的醫師林建良、徐崇仁、黃仲儒；還有榮獲衛生福利部「國際醫療貢獻獎」的中醫科主任楊士樑、榮獲衛福部「醫療服務貢獻獎」的醫秘楊文達，以及獲得衛生福利部「研究貢獻獎」的顧問鐘威昇。

值得一提的是，台中醫院退休聯誼會創會長、前護理科主任陳束李，兒女、媳婦與6個孫子都在台中醫院誕生，她特別提供「台中醫院寶寶」全家福照片，祝福台中醫院130歲生日快樂。

活動近中午時，黃元德與貴賓拉開紅彩帶，「輝動130，醫起展未來」大大的130年氣球蛋糕昇起，在台中醫院主持人陳德鉦藥師帶領下，全場高呼「傳承130年 ，傳承新紀元，台中醫院生日快樂！」