傳承300年宗族記憶 社頭劉氏芳山堂斥資4926萬修復竣工

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芳山堂建築採用洗石子工法，並保存精緻泥塑、彩繪及木作工藝。其中三川殿正面的泥雕人物栩栩如生，疊斗式木架構與座獅雕塑更展現傳統匠師高超技藝，兼具建築史與技術史價值(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣歷史建築「社頭劉氏家廟芳山堂」歷經近2年修復工程，於今(11)日舉行竣工慶賀活動。彰化縣長王惠美特別致贈「芳衍彭城」匾額，由劉氏宗親共同揭匾，象徵這座承載地方開拓歷史與宗族記憶的百年家廟，正式重現昔日風華。

芳山堂建築融合日治時期昭和風格特色，採用洗石子工法，並保存精緻泥塑、彩繪及木作工藝。其中三川殿正面的泥雕人物栩栩如生，疊斗式木架構與座獅雕塑更展現傳統匠師高超技藝，兼具建築史與技術史價值，因此於2010年被登錄為彰化縣歷史建築。

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此次修復工程總經費約4926萬元，由文化部文化資產局補助80%、縣府配合款15%及家廟自籌5％經費共同支應。工程於2024年4月開工，施工期間因發現部分隱蔽構件受損，縣府再追加100萬元辦理變更設計並於今年2月完工。

今日舉行揭匾儀式，縣長王惠美、文化部文資局古蹟聚落組組長林炳耀、社頭鄉長蕭浚二、劉氏芳山堂建築主體管理修護協會常務理事劉春營等人與會。

王惠美表示，「芳山堂」是社頭地區劉姓宗族特有堂號，是重要精神象徵，也是先民進入八卦山麓開墾發展的重要見證，縣府在今年4月已向文資局爭取後續彩繪及裝飾性構件調查及設計經費，期盼分階段完成整體修復工作，讓芳山堂重現歷史風華，成為世代傳承、永續活化的重要文化據點。

林炳耀表示，芳山堂不僅見證社頭地方發展，也是中央與地方攜手保存文化資產的重要成果。劉春營說，劉氏宗親從300年前就搬到這邊生根，感謝中央與縣府支持，讓芳山堂不只是歷史建築，更成為傳承地方文化與凝聚社區認同的重要據點。

彰化縣歷史建築「社頭劉氏家廟芳山堂」，斥資2年4926萬修復竣工，彰化縣長王惠美(左6)致贈「芳衍彭城」匾額，由劉氏宗親等人共同揭匾。(記者陳冠備攝)

社頭劉氏芳山堂歷經近2年修復工程，於今(11)日舉行竣工慶賀活動。(記者陳冠備攝)

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