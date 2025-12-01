傳承75年！中山區巷弄裡，簡單卻純粹的老台北乾麵
走出偶遇的75年老麵店「儂安益麵館」時，腦中突然想起舒國治老師在台北幾碗麵中說到的「下午能吃乾麵否」？在個人粉絲團及咱們41萬人的「大台北美食社團」分享時，都有人開玩笑的說:「乾麵不是基隆才有，台北也有很多老麵店」。
誠然，於是興起接著舒國治老師那篇「台北幾碗麵」往下寫，畢竟當年會開始對乾麵痴迷也是因為舒國治老師在台北小吃札記中，我寫於2011年的「中原福州乾麵」，台北幾碗麵系麵油然而生。
說說儂安益麵館的結論：店裡單純賣麵、餛飩湯，有點像咱基隆，端上來也很像。當然，正如網友說的，它更像我寫於2013年的「阿田麵」。麵單純就是油蔥，雖然和基隆的油蒽不是一回事，沒擱醬油更能純粹的吃到麵條在嘴裡咀嚼的麵香；餛飩湯同樣帶點淡淡油蒽的大骨香，皮薄滑口，肉餡是點到為止的鹹香。吃完，我突然想問舒國治老師有沒有吃過，我猜有。因為是他向來喜歡的純粹。速速坐下，速速吃完，也速速走人。
儂安益麵館位於中山國小站步行約莫只要5分鐘，大抵上是在新生高架道路和農安街口。至於它跟阿田麵有什麼關系，我倒是找不出兩者有什麼關連就是。但，我也的確在吃的過程中不止一次想起阿田麵，兩家也都開了70多年，也是單純的賣乾麵(都有加肉片和魯蛋)，餛飩湯。還有，就是兩家的生意都非常好。
阿田麵幾年沒去了不清楚，但儂安益麵館整體環境乾乾淨淨，裡面還有冷氣，最大的特色應該是老闆收集的大量動漫公仔放滿整個牆面。兩代的老闆都非常非常非常客氣。
吃完我才發現它是第一屆500碗，也不知道是那位評審投的。這邊順便說一下500盤(碗)，嚴格來說它不算是一個評鑑，比較像名人推薦，每位名人評審(不一定和美食產業有關)都可以推十道(盤)十碗(小吃)，有一人推鑑就有一盤或一碗。
和阿田麵一樣，這裡只賣麵和湯，沒有任何黑白切，只有一樣燙豆芽(30元)，乾的湯的都是50元，也能加量中碗60、大碗70，麵裡可以自由勾選滷湯和瘦肉(里肌)，另外就是餛飩湯40元，也能做成餛飩麵(70/80/90)。不知道為什麼，我好喜歡這種木牌寫的MENU。
乾麵加肉加蛋、一碗餛飩湯120元，整體來說比之一般麵店略貴，但古早味的視覺滿滿。
乾麵調味主要是油蔥，配菜是韭菜和豆芽跟基隆也有一點像，但吃起來硬是兩回事，如果沒吃過基隆的乾麵，恐怕也能難說出兩者的分別。對我來說，主要是油蔥的香氣，儂安益麵館更純然就是油蔥的香，基隆則多半會加一點點醬油或是其他調味，讓油蔥香更圓潤一些，好吧要我說就是比較涮嘴一點。當然，只是之於我。麵條也有一點像，儂安益麵館算是略厚於基隆廣東麵的陽春麵，麵體比較厚也就比較有咬勁。整體來說，就是簡簡單單，乾乾淨淨，麵香、油蔥香兩者合一。
里肌肉印象中是比阿田麵來得大塊，吃起來也算是軟嫩，有一點像沒滷過薄一點的排骨肉。
這裡的滷蛋是鴨蛋，吃起來蛋黃比較札實，而且但特別的香，有人喜歡把蛋黃拌在麵裡一起吃。
拍完不到十分鐘乾乾淨淨，也算是對這碗麵的敬意，75年的老麵店能留下來。幸甚、甚幸。
餛飩湯的湯頭感覺是大骨加油蔥，帶點油滋味的清爽，餛飩皮薄卻不破不散，肉餡少卻札札實實，帶著我愛卻略淡的鹹香。若然論餛飩，我可能沒太多記憶，最少相對乾麵來說。
儂安益麵館:臺北市中山區農安街83號，電話: 02 2596 1183，營業時間:11:30-15:00/17:00-19:30(星期六日休)
文章來源：小虎食夢網
