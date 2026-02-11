傳投資加密貨幣慘賠！麻吉大哥被問「買下陶朱隱園」現身回應了

記者林汝珊／台北報導

電影《功夫》今（10日）舉行首映會，出品人黃立成、導演九把刀率領戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等主要演員一同現身。近期「麻吉大哥」黃立成被傳加密貨幣投資失利，卻又爆出疑似砸重金買下信義區指標豪宅「陶朱隱園」，對此他也鬆口回應了。

「麻吉大哥」黃立成被爆買下豪宅陶朱隱園。（圖／記者趙于瑩攝影）

首映地點正好鄰近「陶朱隱園」，被記者笑問是否從「對面旋轉大樓」走過來，黃立成先順勢打趣回應：「嘿啦！」隨後面對是否真的置產，他立刻改口否認，還語出驚人自嘲：「沒有啦，現在全身就剩一支（懶覺）而已！」尺度大開逗樂全場。

廣告 廣告

至於投資近況，他則簡短說：「都好啦、都好啦。」談到雙方合作淵源，黃立成表示九把刀在他心中就是「國片的招牌」，透露其實在《月老》之後，原本就希望立刻開拍《功夫》，但九把刀堅持先完成《請問，還有哪裡需要加強》。《功夫》將於2月13日全台上映。

更多三立新聞網報導

《角頭》蠍子變霸道總裁！懷秋一脫露「露精壯胸肌」熱戀新人女星

金像獎入圍！舒淇《女孩》爭3獎 范冰冰《地母》遭除名主席鬆口回應了

《豆腐媽媽》替身墜樓！柯震東昔拍攝「臉縫30針」曝拍攝內幕

《世紀血案》全體怒了！演員聯合阻止上映 製片：無限期延期

