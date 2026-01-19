傳拍板何志偉選桃園 綠：選對會完全沒討論

▲有媒體報導稱民進黨拍板徵召何志偉選桃園市長，對此民進黨發言人吳崢比澄清，選對會完全沒有討論。（圖／記者陳威叡攝，2026.01.19）

[NOWnews今日新聞] 有媒體今（19）日報導指出，民進黨拍板徵召總統府副秘書長何志偉選桃園，對此民進黨選對會下午正好進行會議，會後民進黨發言人吳崢轉述，會中完全沒討論台北或是桃園人選，直接否認該傳聞，縣市長部分僅討論建議中執會在下禮拜依照初選結果，提名立委賴瑞隆、陳亭妃與蔡易餘代表民進黨參選高雄市長、台南市長與嘉義市長。

民進黨選對會今日進行會議，而稍早傳出民進黨拍板徵召何志偉參選桃園一事，對此民進黨發言人吳崢會後轉述，說明今天選對會做出的結論，就是建議中執會在下個禮拜開會時，依照初選民調結果，分別提名賴瑞隆、陳亭妃與蔡易餘代表民進黨參選縣市長。

廣告 廣告

至於外界關注台北與桃園人選，甚至有報導稱黨中央拍板徵召何志偉，吳崢說，今天選對會裡面沒有針對北桃的人選做相關的討論，另強調民進黨選對會每週開會，「開了這麼多次會，迄今為止是完全沒有討論」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

批TPASS被當政治攻防的籌碼！何志偉籲立院：回到民生審預算

專訪1／桃園如最大停車場！何志偉膀胱很有感 感受會呼吸的痛

專訪2／市民每天被偷2小！何志偉喊：要和台積電跪一下讓它回桃園