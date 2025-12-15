傳拜登軍援MQ-9A無人機生變 國防部長：「改贈為賣」非事實

MQ-9無人機在高空執行偵察，如果搭載武器還能進行打擊任務，國軍先前就向美方採購4架MQ-9B，首批2架預計明（2026）年第三季交機。

另外在美國拜登政府時期，以總統撥款權軍援台灣4架MQ-9A，不過傳出川普重回白宮後，變成改贈為賣。

國防部長顧立雄表示，「原來要無償軍援4架的這個部分，在這個過程當中，也有涉及到一些相關問題跟細節，本來要援贈叫我們要買這件事，這個講法完全不實。」

美援贈4架MQ-9生變，專家分析，4+4架少了一半，對原先戰力規劃恐有衝擊，自製無人機能否填補，需要趕緊盤點。

前飛彈指揮部計畫處長周宇平指出，「我們其他中型機是不是能夠替代，這種所謂的大型機的任務，我想這個都可以在，我們互補性上面去做一個調整。」

無人機成為現代戰爭重要角色，不只經濟部6年要投入442億，發展國內無人機產業。

外交部長林佳龍接受平面媒體專訪表示，要建構無人機國際聯盟，包含設立無人機國際學校及國際飛手聯盟等，透露我方已編列預算，也提到如果台灣能在菲律賓發展無人機產業，應能互補。前駐菲代表林松煥指出，「菲律賓的電子工業其實是蠻進步的，而且他們的軟體開發能力，有非常充沛的人才，其實這樣來進行多邊的合作，會是一個雙贏局面。」

而跟菲國交流不只能從無人機著手，外媒報導，我海巡官員上週訪菲，跟菲國海巡就情報共享、教育訓練等合作交換意見。

林松煥認為，台菲若能進一步深化合作，不只有助穩定南海局勢，對緩和台海情勢也有幫助。