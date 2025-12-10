傳指示國民黨團修助理費除罪化3法？ 李乾龍：沒有啦，那個憑空捏造

國民黨副主席李乾龍。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨立委提案推動助理費除罪化等爭議修法，傳出是黨副主席李乾龍於日前與黨團餐敘中要求。李下午受訪表示澄清，「沒有啦，那個憑空捏造」。但對助理費除罪化修法，連藍營內都反彈。李仍緩頰，沒有說不滿。

李乾龍表示，藍綠都有問題（指助理費涉貪案），都有碰到這樣的問題，大家取得共識，照制度來走，該修的法條就要修，修道大家能夠避免去誤蹈法網。

爭取黨提名參選宜蘭縣長，近日傳出黨文傳會主委吳宗憲到宜蘭時遭黨籍宜蘭縣議員羞辱。李乾龍也澄清，沒有啦沒有，子虛烏有，吳自己也澄清過

廣告 廣告

沒有這回事，吳到宜蘭去也很受歡迎。

李乾龍說，宜蘭選情大家蠻和諧的，都按照制度走，公平競爭。

更多太報報導

國民黨高層授意推助理費除罪化？ 吳宗憲：黨中央並沒有下令

助理費除罪化修法惹議 司委會變更週四議程要法務部報告「自肥」可能

再反彈「助理費除罪」修法 藍委助理再開炮：盼韓國瑜聽見悲鳴