傳挖僧人心臟、手術室脫口「硬件維修」！李連杰1畫面毛骨悚然

「功夫皇帝」李連杰近日再度公開亮相，氣色紅潤、身手俐落，甚至大跳功夫舞，整體狀態極佳，與先前被拍到在機場時臉色憔悴、背微駝的模樣形成強烈對比。不料，網路隨即瘋傳他之所以「重獲新生」，是因接受了心臟移植手術，捐贈者更被指是已逝的少林武僧「秋風」，引發各界熱議。對此，李連杰親自出面澄清，否認相關傳言。





爆挖僧人心臟、手術室脫口「硬件返廠維修」！李連杰「疤痕全消失」1畫面毛骨悚然

李連杰8月手術時脖子上疑似有傷口，如今卻完全消失，網友懷疑影片經過修圖。（圖／翻攝自微博）

被譽為「少林最帥武僧」的秋風，曾因出演《赴山海》走紅，卻在去年不幸車禍身亡，年僅21歲。其家屬在處理後事時發現遺體有縫合痕跡，懷疑器官遭人取走，外界隨即傳出「心臟被移植給一位知名功夫影星」的說法。巧合的是，今年8月李連杰確實因手術入院，當時他對外表示是切除腫瘤，但謠言仍指向他是受贈者，甚至出現陰謀論，引爆網友討論。回顧今年8月，李連杰曾貼出一張病床照，臉色蒼白、神情憔悴，並在貼文中自嘲：「硬件出了點問題，返廠維修一下。」他坦言自己多年來飽受甲狀腺功能亢進困擾，導致心臟負荷過重，甚至必須切除良性腫瘤。





今年8月李連杰在貼文中自嘲：「硬件出了點問題，返廠維修一下」。（圖／翻攝自微博）









為了止住揣測，李連杰拍攝影片闢謠。他在影片中赤裸上身於泳池邊伸展熱身，接著下水游泳，還在鏡頭前展示拳腳功夫，似乎要以身證明「毫無手術痕跡」。李連杰也正言表示，人言可畏，活在這個時代要有自己的分析能力，別被輿論帶著走。雖然不認識這位朋友，但不希望拿別人的不幸來炒作，保持獨立思考最重要。





網友指出，李連杰的脖子、手臂與腋下三處肌膚顏色與質地異常，懷疑貼滿人工皮。（圖／翻攝自微博）









然而，影片曝光後仍有部分網友認為疑點未解。他們指出，李連杰拍戲數十年，身上卻沒有任何舊傷疤痕，實屬罕見；還有人翻出他8月手術時脖子上疑似有傷口，如今卻完全消失，懷疑影片經過修圖，甚至質疑他穿上「人造皮膚」掩飾痕跡，使得這場「換心風波」越演越烈。不過，也有網友認為這些說法只是部分網友的過度揣測，目前並無任何證據顯示李連杰有做器官移植，請民眾理性看待。





被譽為「少林最帥武僧」的秋風，曾因出演《赴山海》走紅，卻在去年不幸車禍身亡，年僅21歲。（圖／翻攝自微博）













