傳振興醫院年終「6個月」 院方未證實：董事會尚未決定

台北市 / 綜合報導

年末即將到來，不少人也開始留意起「年終獎金」的話題，現在有自稱是振興醫院的員工，在網路上分享，傳出振興醫院年終獎金有6個月，雖然院方還未證實，但在分享的貼文底下不少人好羨慕，希望自家醫院也跟上。不過這樣的年終待遇能否留住人才，護師工會顧問陳玉鳳表示，本薪要調整 改善勞動條件 才是實質能讓護理人員安心留任。

醫護人員第一線搶命守護民眾健康，一整年來到尾聲，年終也成為話題，而振興醫院已經引起關注，不少振興醫院員工上傳甜點禮盒照片，現在傳出有振興醫院的護理師分享。

今年全院除了普發2萬元外，年終平均還能來到6個月，伴手禮發放知名甜點店的可麗露，而尾牙是選在星級酒店辦理，讓不少同行羨慕不已，不過振興醫院並未證實這個消息。

民眾說：「會很羨慕啊，但我覺得他們是值得的，他們真的滿辛苦的。」、「他們很值得，因為他們滿辛苦的，所以我覺得是值得的。」年末到來年終成為關注話題，像是新光醫院過往年終 是3到3.75個月 ，而馬偕正職員工則有1個月全薪年終獎金。

對於年終議題，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，台灣醫院的年終獎金取決於醫院性質及經營狀況，而發幾個月反映的是醫院這一年的「經營成果與對人才的重視程度」，台北市醫師職業工會常務理事何建輝說：「短期的效果會有增加，某些醫院留任護理師，或增加護理師到職的效果，但對於整體來講，並沒有顯著的幫忙，我們也鼓勵醫院之間，盡量把盈餘，分配給一線的醫護人力。」

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說：「實質要留任我們護理人員，就是你要加薪，加在本薪，勞動條件改善，把我們護病比下降，不要職場霸凌，我覺得這才真的是實質，能夠讓我們的護理人員安心留任。」醫護人員仍希望從根本改善才能留住第一線人才，而6個月的年終獎金已經讓不少人好羨慕引發討論。

