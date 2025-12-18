傳振興醫院"年終6個月+普發2萬" 網喊:希望院長"長命百歲"

生活中心／陳堯棋 嚴文謙 台北報導

歲末年終到來，各大企業陸續公布年終獎金！一名台北振興醫院護理師爆料，今年醫院營收高，院方宣布發放6個月年終，外加普發2萬元獎金，而且尾牙辦在五星級飯店。優渥待遇曝光後，讓網友直呼羨慕，更喊話希望院長長命百歲。

民視記者陳堯棋：「為改善醫護人員待遇，台北市的振興醫院，近年來除了調薪之外，今年更傳出院方大手筆，豪灑年終獎金。」一名振興醫院心臟科護理師發文爆料，除了全院普發兩萬元，外加平均年終六個月，尾牙還辦在萬豪酒店，尾牙伴手禮也準備好可麗露，讓醫護人員不禁感恩讚嘆院長，網路上更把振興醫院封為開心醫院。

員工爆振興醫院年終6個月+普發2萬。（圖／民視新聞）

記者vs.振興醫院員工：「普發兩萬外加六個月年終？對對對，尾牙也確定五星級飯店？對對對。很開心，真的很開心。」員工開心的不得了，眼睛笑到變成彎刀！網友大讚，"院長很體恤員工，真的要長命百歲"，"這種醫院誰不想去"，沒有比較沒有傷害"。各家醫院年終比一比，除了振興今年發6個月，新光醫院預計維持分發4到4.75個月，至於長庚醫院去年發4.7個月，最高曾發6.5個月，今年要怎麼發，董事會還沒拍板定案。

記者vs.民眾：「普發兩萬外加六個月年終。那我們(公司)沒有啦，我們輸了。會很羨慕嗎？會會會。態度非常好，我覺得這間醫院的服務態度，比一些公立醫院的還要好。」民眾：「該給的就應該給啊，因為做護理師的都是很辛苦，振興就不錯啊，不然的話 我怎麼會來，就會去榮總啊。」醫院裡面的快樂氛圍，就連患者也很有感，大喊好羨慕。歲末年終到來，醫療院所大手筆，體恤辛苦一整年的醫護人員，讓他們真的能夠開心、開心、開心。





