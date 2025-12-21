傳捷運站「監視器失靈」拖慢警追張文行蹤 北捷：嫌變裝比對需時間

台北捷運及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。（圖／林冠吟攝）

台北捷運及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷，社會高度關注治安與公共安全問題。事件發生後，外界一度傳出警方在追查嫌犯行蹤時，因部分監視器失靈影響調查進度。對此，台北捷運公司總經理黃清信出面澄清，強調犯嫌完整行動路徑的影像均已取得，並非外傳「沒有畫面」。

台北市長蔣萬安今天（21）日上午再度召開「1219事件緊急維安應變小組會議」。他在會後指出，捷運各場站均設置多支監視攝影機，並由系統主機進行集中管理，具備相互備援功能，相關技術細節由捷運公司對外說明。

黃清信表示，經內部確認，案發前一天確實有一組監視系統的硬碟磁區發生故障，但捷運監視系統自設計之初即採備援架構，同一場域由多組主機交叉控管，即使單一系統出現異常，其餘系統仍可正常運作，因此並未影響整體影像蒐集。

黃清信進一步說明，本案調查的困難之處，在於嫌犯具高度計畫性，犯案過程中多次變裝，並施放煙霧彈製造混亂，導致影像比對與身分判讀需要更多時間。他指出，嫌犯在捷運站內即完成首次變裝，施放煙霧彈後再進行第二次變裝，隨後混入人群搭乘捷運紅線前往台北車站，屬於較為少見的作案手法。

不過，經由後續系統交叉比對，警方已能完整拼湊嫌犯動線，從台北車站M8出口進站，行經中山站、中山地下街，再到地面層，相關時間點與畫面皆有清楚紀錄。

黃清信強調，捷運公司將持續檢討並精進監視系統與應變機制，以因應未來可能出現的類似犯罪型態，確保乘客安全。再次向所有受到驚擾與冒犯的朋友，致上最誠摯的歉意。

