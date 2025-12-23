傳插手南二都選戰 義聯集團澄清：並非事實

聚焦於鋼鐵業發展的義聯集團,最近随著南台灣市長初選愈來愈激烈,掃到颱風尾,被指插手南二都選戰,對此一指控,義聯集團23日澄清表示,並非事實。

針對近期有媒體報導提及該集團張顯耀先生的政治活動，以及與該集團創辦人相關的不實傳聞，義联集團為正視聽，特發表澄清說明。

義聯集團表示,媒體報導指稱該集團創辦人力薦張顯耀先生操盤南二都選戰，此等傳聞並非事實。該集團創辦人近期並未與目前媒體報導所載的台面上各黨派政治候選人有任何互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」的情事。

圖說：義聯集團鄭重表示,並沒有透過張顯耀操盤南二都選戰,強調該集團正全心全力専注於事業經營與永續發展。（圖片來源/檔案照片）

義聯集團創辦人林義守強調,面對當前國際經濟情勢諸多艱難挑戰，該集團正全心全力專注於事業經營與永續發展，期能繁榮地方發展與創造社會經濟價值。

義聯集團旗下事業體,主要包括鋼鐵、醫療、教育及休閒產業等四大事業版圖,其中鋼鐵事業包括燁輝、燁聯、燁興；醫療包括義大醫院、癌症醫院、大昌醫院；教育包括義守大學、醫學院、中小學等；休閒產業有義大世界、義享天地、萬豪酒店、皇家酒店及天悦飯店等。

