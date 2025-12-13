傳換柯喬合作 藍白酸廉價放話

外傳綠營高層不滿民進黨立院黨團戰力，擬以換下黨團總召柯建銘為條件，當作「綠白合」契機；對此，國民黨主席鄭麗文13日指出，民進黨若願下架台獨黨綱、反核這2個神主牌，在野黨一定誠摯歡迎、展開雙臂共商國家大計；民眾黨主席黃國昌說，賴清德總統要拿柯建銘的頭祭旗，那是民進黨的家務事，民眾黨不會介入他黨的事務；民進黨政策會執行長吳思瑤指出「完全沒有聽聞」，不需要任何政治化操作。

鄭麗文說，賴總統說沒有台獨的必要，那就可以廢止台獨黨綱；另外電力問題攸關台灣國家安全防衛韌性國家競爭力，所以不要再反核，台灣未來才有活路。

鄭麗文譏諷，民進黨要下架柯建銘是自己內部的家務事，不管是派系鬥爭也好，人事傾軋也罷，不要把在野黨給捲進來；如果下架柯建銘可以換來在野黨的合作，直接下架賴清德可能更有效，民進黨難道要換掉賴總統來換取在野黨的合作嗎？

鄭麗文批，其實這一類的談話對在野黨不尊重，難道政治惡鬥的始作俑者不就是執政的民進黨本身嗎？因此希望民進黨能夠嚴肅而誠懇面對目前台灣政治惡鬥僵局。

黃國昌表示，民進黨透過不具名的放話，稱要以換掉柯建銘作為跟民眾黨溝通的代價、籌碼或者是條件，但請民進黨省省，這種廉價的政治放話，只是用無用的手段掩飾自己的無能，民眾黨3周前就收到會有這樣的政治操作的風聲，所以必須嚴正的告訴台灣社會，民眾黨不會介入他黨的事務。

他指出，賴清德要拿柯建銘的頭來祭旗，那是民進黨家務事，與其繼續玩這種古老時代的宮廷政治的伎倆，還是再次誠懇的呼籲賴清德總統，民眾黨已經給3個解方，包括「請你遵守法律」、「請你公正執法」、「如果真的有溝通的誠意，那開大門走大路，與在野黨領袖公開對談」。