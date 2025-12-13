傳撤換柯建銘換「綠白合」 綠委這樣說

▲外傳撤換柯建銘換「綠白合」，吳思瑤表示，她從未聽聞此事，不需要有任何政治化的操作。（圖／記者朱永強攝，2025.09.19）

[NOWnews今日新聞] 面對立法院的僵局，傳出民進黨打算換掉民進黨立院總召柯建銘，作為綠白合作契機。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（13）日表示，她從未聽聞此事，不需要有任何政治化的操作。

2024大選後，國會面臨「朝小野大」，在大罷免失敗後，柯建銘遭黨內逼宮未果，本會期在黨團新任幹事長鍾佳濱上任、加上柯建銘未強硬介入黨團決策後，民進黨團由鷹派轉為鴿派，傳出綠營有高層接觸民眾黨人士，盼以「撤換柯建銘」做為綠白合作的基礎。

對此，吳思瑤受訪時驚呼說，完全沒聽說此事，這段時間立法院在藍白多數暴力下，很多議案被踐踏程序、強行表決通過，但黨團成員仍各盡其職，努力論述，在可以力爭的範圍內，持續為人民發聲。

吳思瑤強調，現在要去面對的是整個暴衝的立法院，毀憲亂政的是藍白，民進黨是團結的，民進黨也是一起並肩作戰的，不需要有任何政治化的操作，「我完全沒有聽聞這事件」。

