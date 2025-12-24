傳播公司車伕載送小姐兼販毒 標榜快速到貨

▲張姓男子擔任傳播公司小姐車伕，兼販售愷他命、咖啡包等毒品，標榜接單後快速到貨（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 台中市一名38歲張姓男子擔任傳播公司小姐車伕，兼販售愷他命、咖啡包等毒品，標榜接單後快速到貨。臺中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊、第六分局西屯派出所鎖定張姓男子販毒情資，經搜索當場查扣安非他命2包、愷他命2包、毒品咖啡包109包、依托咪酯4瓶、依托咪酯煙彈3顆、封膜機等證物，案經檢察官偵結後，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。。

據警方調查張姓犯嫌平日以載送傳播小姐作為掩護，在大台中地區販賣第二級毒品安非他命及第三級毒品愷他命及混和型毒品咖啡包。經蒐證完備，向臺灣臺中地方法院聲請搜索票獲准，於114年7月執行搜索，當場查扣張嫌違法持有安非他命2包（毛重：1.6公克）、愷他命2包（毛重22.86公克）、混合型毒品咖啡包109包、依托咪酯4瓶（毛重：24.96公克）、依托咪酯煙彈3顆、封膜機4台、酒精燈、磅秤、小冰箱1台及手機，案經檢察官偵結後，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

本案張嫌以通訊軟體接單，秉持親送到府原則，不論是汽車旅館或是你家，一通電話就可下訂，警方蒐證過程中亦發現張嫌亦有販賣毒品予旗下的小姐，始料未及開張不到3個月，就遭警方一舉查獲，並續查毒品上下游貨源與銷貨路徑。

臺中市刑大結合網路偵查展開違法查緝，此次行動彰顯警方打擊毒品犯罪之堅定立場，也在民眾心中樹立打擊毒品犯罪之決心。臺中市政府警察局刑事警察大隊長紀延熹提醒民眾毒品影響社會、家庭及個人深遠，販賣毒品害人害己；施用毒品嚴重傷害身體健康，且易受毒品控制而做出違法的事情，警方對於毒品犯罪採取「零容忍」態度，再次慎重提醒遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



