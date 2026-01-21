傳播妹KTV洗手台遭硬上！惡狼偷拍性愛片：她非常主動我會怕

社會中心／台中報導

台中一名賴姓男子日前與友人至KTV玩樂，期間將傳播妹小莉（化名）拉進廁所內性侵得逞，甚至拍下不雅影片，小莉事後報案提告。刑事部分，一審賴男被依強制性交等罪判刑7年6月；民事部分，小莉向賴男求償精神慰撫金200萬，法院認為90萬元較合理。

判決指出，2024年4月21日凌晨5許，賴男與小莉及其他友人在台中市一家KTV包廂內玩樂，賴男在上廁所時，發現小莉打開廁所門，便將她拉入廁所內，因小莉酒後無力掙脫，被賴男壓在洗手台強脫衣褲性侵得逞，期間賴男還以手機拍下不雅影片，因為後來有人敲門，賴男才停止侵犯，小莉當天上午7時許離開包廂後，在女性友人陪同下前往醫院驗傷並報警處理。檢方偵查後依妨害性自主罪起訴。

賴男應訊時辯稱，在上廁所時小莉進來問為什麼沒鎖門，是她主動親我，並沒有強迫、也沒有壓制她。小莉還說認識我老婆，我說不會跟老婆說，才又繼續，事後她也留下來繼續唱歌、喝酒，沒有經過小莉同意拍攝影片是為了自保，她非常主動，所以我會怕。

台中地院審理後，認為賴男說法屬卸責之詞，並不可採，性侵犯行確定，為錄影而犯強制性交罪，處有期徒刑7年6月。可上訴。

民事部分，小莉主張被侵犯後精神上受有重創及身心焦慮恐懼，引發創傷後壓力症候群，並無法再正常工作，案發後接受至少22次之心理評估晤談，因此向賴男求償200萬元。

賴男主張，透過經紀傳播公司群組對話紀錄及搜尋紀錄截圖、小莉與友人出遊唱KTV之手機錄影畫面，小莉於案發後4月22日晚間仍持續工作，同年5月15日也與友人一同前往墾丁出遊，與遭逢重大心理創傷之人反應跟事實不符。

台中地院審理後，認為從小莉於晤談中所觀察到的身心反應狀態，足認小莉經常以正向信念來調解情緒，因其家庭狀況，使她有工作賺取金錢的急迫性。所以案發後仍試圖恢復工作，並且與友人出遊釋放壓力，與小莉所提的證述並不互相衝突或矛盾，最終判賴男賠償90萬元較為合理。

