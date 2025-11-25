傳播產業發展高峰論壇聚焦AI機遇 智慧應用成爲突圍關鍵

cnews124251125a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

由世新大學法律學院主辦的「2025傳播產業發展高峰論壇」今(25)日登場，今年以「AI浪潮與產業發展契機」為主題，邀集產官學界專家分享觀察與見解。有線電視暨寬頻服務業者分享，近年積極展開數位轉型，發展出許多寬頻數位加值應用，包括智慧防災、智慧環境監測、AI影像辨識、健康照護、自駕車、智慧製造等，從智慧家庭涵蓋到智慧城市，逐步蛻變為以高速寬頻網路為基礎的科技公司。

凱擘大寬頻處長王定卿指出，有線電視的寬頻服務成為當前關鍵基礎，已經投入下個世代的10G寬頻網路網路架構，以全涵蓋、全防護、全管理的發展藍圖，持續不斷投資推動網路升級，許多工作流程也都導入AI協助；此外，建立科技大平台架構，透過建立用戶分群系統，依據性別、年齡、興趣與消費行為進行精準行銷，並透過AI數據分析，提供用戶最需要的個人化、差異化服務與內容。

cnews124251125a02

台灣數位光訊科技集團(top)副營運長江奎霖分享，智慧機上盒已經為智慧家庭入口，整合影音與生活，提供遠距照護、OTT影音、互動式服務、防災告警等服務。以智慧社區為例，打造全社區無死角的寬頻上網、智慧保全、物業管理、門禁及停車場整合管理、充電樁管理全面數位化、路口行人風險預警機制，並導入智慧社區能源監控模組，打造低碳、節能的社區營運模式。

cnews124251125a03

台固媒體紅樹林有線電視總經理李耀東表示，當系統業者透過AI轉化線性媒體的限制，真正價值才能浮現。AI時代下有線電視的新定位將逐步轉型，從短期AI資安優先，到中期智慧城市、長期綠色網路及資料經濟。參考美國將寬頻升級為智慧城市平台、英國結合媒體、數據、ESG企業永續經營新領域，還有日本有線電視系統轉型為社區數位整合者等，都是可以借鏡的前例；加上AI辨識科技保全與環境監測、長照、智慧交通、環境監測等服務，成為未來重要的產業發展契機。

cnews124251125a04

cnews124251125a05

跨界對談主持人政治大學傳播學院教授鄭自隆表示，有線電視面臨剪線潮、收視戶下滑等困境，AI新科技可以協助產業轉型，從現在的「電視+寬頻」，將來變成「寬頻+AI」，創造新的商業模式。演講場次主持人世新大學法學系副教授戴豪君則以各國AI發展為例，期許有線寬頻業者在AI不同發展層面應用蓬勃發展。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

