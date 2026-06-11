傳播系沒死！大學申請「招生率增幅」稱霸19學群 世新曝背後「這原因」

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記者周佩怡／台北報導

AI、半導體熱潮席捲大學選系市場之際，「大眾傳播」卻悄悄成為年輕一代的新選擇。115學年度大學申請入學統一分發結果顯示，「大眾傳播學群」招生名額使用率達85.57%，較去年增加5.92%，增幅居19學群之冠；其中大眾傳播名校世新大學招生名額使用率更增加12.23％，該校教務長賴正能研判，此與近年影音、自媒體等數位內容產業興盛有關。

相較於今年工程、資訊學群持續受到關注，甄選會統計顯示，「大眾傳播學群」今年共有1,719個招生名額，最終獲分發1,471人，招生名額使用率85.57%，較去年的79.65%增加5.92％；再與各學群變化幅度相較，也高於遊憩運動的4.88％、管理學群的3.71％、財經學群的2.63％、教育學群的2％，成為今年使用率成長最明顯的學群。

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若從各校招生名額使用率觀察，世新大學今年招生名額1,059個，獲分發1015人，招生名額使用率95.85%，較去年的83.62%增加12.23％，其中新聞傳播學院的名額使用率亦超過90％。賴正能表示，現在年輕人極具創意，也熱衷於社群、影音等數位內容，所以不意外大眾傳播學群有如此好的表現。

賴正能也說，世新大學近年持續強化設備、數位傳播、數據智能與跨領域實作教學，讓學生可直接在課堂應用，十分符合高中畢業時的想像；加上AI已融入課堂設計，協助處理深度學習、生成內容、數據分析、應用程式等技術層面，讓學生更能專注既有的敘事能力、使用素養等核心能力，都進一步增加學生選讀大眾傳播學群的意願。

世新大學表示，大眾傳播學群學生表現持續亮眼，例如近期在世新大學學生傑出人才獎勵頒獎典禮上，廣電碩班藍偉豪則以《二 Two Scars》入圍Toronto International Nollywood Film Festival兩項決選提名；資管系江芸芸團隊以《VisAI助理眼鏡》獲新創競賽大專組決賽冠軍；傳管系曾歆雅團隊以《BeautyMatch》AI肌膚診斷與色彩分析App企劃獲全國大專創新企劃競賽特優。當作品、企劃與技術應用陸續在各自舞台上留下成績，課堂學到的內容，也真正幫助學生走進更寬廣的世界。

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