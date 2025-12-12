傳播集團家族經營！ 兒親赴泰選妃 KTV廣發花名冊

苗栗檢警日前破獲，一名江姓男子夥同其兒子和女兒成立色情傳播公司。（圖／東森新聞）





苗栗檢警日前破獲，一名江姓主嫌夥同其兒子和女兒成立色情傳播公司，並引進泰籍女子來台從事非法陪酒及性交易，現場共查獲15名泰籍女子，並逮捕江嫌等3人。

苗栗警分局日前接獲民眾檢舉，稱轄內有不法集團引進外籍女子從事非法陪酒與性交易行為，遂結合警察局外事科及內政部移民署桃園市專勤隊共同組成專案小組實施佈線查緝，並報請臺灣苗栗地方檢察署廉股楊岳都檢察官指揮偵辦。

歷經數月蒐證，向臺灣苗栗地方法院聲請搜票獲准，於日前成功破獲以江姓男子（66歲）為首之非法色情集團，並查獲旗下泰籍女子15名，查扣疑似不法所得逾20餘萬元、監視器主機、菸彈80餘顆及作案用手機數支，訊後江嫌等3人依違反刑法妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，非法泰籍女子則由移民署收容、遣返。

經警方調查，該集團由江嫌成立娛樂傳播公司並與其子女共同經營，採用一條龍模式引進泰女，江嫌兒子更親赴泰國當地「選妃」，同時以泰籍女友利用臉書等網路社群，招募涉世未深泰籍年輕女子，再由江嫌女兒代購機票安排泰國女子以免簽證方式來臺觀光，入境後即由江嫌指派專車載運至家中居住。

據了解，江嫌平時前往苗栗市各視聽伴唱場所（KTV）發送名片並經營LINE社群廣發花名冊，供顧客按圖消費，泰女從事坐檯陪酒工作，江嫌從中抽取佣金，另鼓吹、誘使缺錢之泰籍女子從事性交易，以從中賺取更多不法暴利，據估計該集團每月不法獲利可達近百萬元。

苗栗警分局表示，政府提供新南向國家以免簽證入出境我國制度立意良善，惟不容許非法集團牟利與剝削他人，也呼籲業者，切勿心存僥倖從事媒介非法色情行為，警方將持續與移民署密切合作，強化跨境犯罪打擊力道，守護社會治安與臺灣國際形象。

