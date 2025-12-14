傳擁280億身家！薛智偉憶與坣娜「來電過程」 不排斥再婚
知名歌手坣娜因罹患肺腺癌於10月14日逝世，享年59歲。其丈夫薛智偉14日舉辦《IN LOVING MEMORY》追思會，分享了與坣娜最初相識是透過朋友介紹，他曾因想學習武術與氣功，經長輩推薦接觸瑜伽，進而結識了擔任瑜伽老師的坣娜。
回憶第一次約坣娜見面喝咖啡的情景，薛智偉笑稱當時他並不想學瑜伽，只是想見她，不過試圖逗她笑卻毫無反應，「我以為她是一個很冷酷的人，沒有什麼表情。」讓他誤以為對方不喜歡自己，因此暫時不敢再主動聯繫坣娜，只能每月確認手機裡她的手機號碼是否還在。
直到1年後，薛智偉鼓起勇氣再次邀約對方喝咖啡，兩人的關係逐漸拉近，甚至聊到咖啡廳快要打烊。各自回家後，他晚上8點打電話給坣娜，2人講電話講到睡著，隔天早上6點薛智偉醒來聽見電話那頭傳來坣娜的呼吸聲，因此笑稱「那算是我們第1次『一起睡覺』，但2個人在不同的地方。」
薛智偉坦言在追思會的準備過程中，一度為講稿苦惱，但昨天有夢見坣娜，便決定「不照稿念」，用最真摯的情感表達對妻子的思念，而完成這場追思會後，他感到心情放鬆許多，並告白夫妻相伴10年的時間，這份幸福令他無比感恩，「每天從早到晚跟她在一起，真的是我的榮幸，也是我的福氣，我不知道我做了什麼好事。」
被關心未來是否會考慮再婚？薛智偉稱坣娜臨終時沒有限制他未來不能再談戀愛，但目前他仍需要時間沉澱心情，一切都順其自然，「我不是要做和尚，未來沒有什麼是不可能的，也沒有什麼是一定的。」並未把話說死。
此外，對於曾有傳聞稱薛智偉身家高達280億，他提到坣娜常說錢財應當用來做好事，因此他從不計較那些數字，若有財富會將其用於有意義的事或是幫助人，「會計會來找我算帳，錢不是我們的，是上帝的！假如祂暫時有留給我一些（指財富），我的責任就大，也會去做好事」。
延伸閱讀
好市多「台灣1分店」將遷址 執行長證實：2026年實施
好市多餅乾價格標「79－15」 網解答：就是在做折扣
好市多不鏽鋼筷價格比官網便宜 上架秒缺貨引搶購潮
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 38
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 11
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 119
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 13
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議
43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面，再度引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 28
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 17
Vicky創業開便當店突收攤！ 經紀人證實「將改為線上訂餐」
根據《三立新聞》報導，Vicky開設的「和平便當店」，即日起不再提供現場服務，未來將改為團體線上預訂供餐。對此，Vicky的經紀人也證實，表示目前員工相當難找，才會決定暫時收掉實體店面。據悉，Vicky與屈中恆育有4名女兒，她曾坦言每月家庭開銷約30萬元，家裡壓力不小。今...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 33
胡瓜退出《綜藝大集合》 主持24年「只做到明年一月」
胡瓜12日出席新節目《週末最強大》時，鬆口有自己主持內容的《綜藝大集合》將於明年（2026）1/31錄製最後一集。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 26
王中平蹲地「往兒房門縫塞錢」被目睹 余皓然忍不住12字爆料尪習慣
資深藝人余皓然和王中平是演藝圈中的模範夫妻，婚後育有一子一女，家庭生活美滿。夫妻二人也常在社群中分享生活，近日，余皓然公開王中平往兒子房門縫塞錢的畫面，讓她忍不住吐槽：「可能藏私房錢都是這種方式」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 6 小時前 ・ 3
風田首度公開「新婚妻正臉」！甜蜜穿搭放閃 網狂讚：太太好美
日籍男星風田來台發展多年，在演藝事業方面早有一番成就，幽默風趣的個性也累積許多粉絲喜愛，繼8月份拋出結婚震撼彈後，近日，風田也首度公開妻子的廬山真面目，讓許多網友看了狂讚風田太太「有夠美」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說
CORTIS為BTS（防彈少年團）的師弟團，成員們擁有辨識度極高的帥氣臉龐、具歌曲創作與編舞實力、大膽融合迷幻搖滾與嘻哈元素等，出道即爆紅，就連文素利、崔代勳等演員也忍不住在AAA頒獎典禮上告白並要求合照。由於台灣歌手蕭亞軒過往被封為「小鮮肉收割機」，台灣網友紛紛拿C...CTWANT ・ 3 天前 ・ 10
F4復出獨缺朱孝天 陳美鳳曝私下與言承旭對話：他很貼心
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，12日晚間補辦婚宴，演藝圈嘉賓雲集，陳美鳳身穿紅色高領毛衣現身祝賀，並送上五位數紅包。F4最近正式復出，將舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，首站將於12月19至22日於上海開唱，然而原始班底獨缺朱孝天，改由五月天阿信加入，與言承旭關係要好的陳美鳳，對此也發表看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2
獨家／韓援樂天三本柱將散？ 禹洙漢、河智媛恐不續留台原因曝光
中職樂天桃猿啦啦隊日前再度掀起話題。韓籍成員廉世彬、禹洙漢與河智媛的合約動向成為外界關注焦點，先前傳出僅有廉世彬獲得續留機會，而球團遲遲未正面回應，也引發更多揣測。據了解，樂天之所以低調處理，是因為仍在等待禹洙漢與河智媛所屬的韓國經紀公司MUGEN無限夢想能否成功籌措新一輪資金，以維持營運。若明年3月底開賽前公司仍無法找到金主，2位女孩恐怕只能黯然返回韓國，中止在台的活動。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 22
《快打旋風》新電影引「歷代最強春麗」熱議！網友一面倒推爆：成龍才是第一名
知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將於 2026 年推出全新真人版電影，首支前導預告也已經在先前 TGA 2025 上公開。其中由新生代女星 Callina Liang 擔綱的人氣角色「春麗」，也在網路上再次掀起了一波關於歷代真人版春麗的討論熱潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
陳偉霆首談官宣當爸內幕 澄清生子絕非「意外」
男星陳偉霆於今年十月突然宣布與超模何穗迎來兒子，消息震驚外界。近日他接受訪問，不僅澄清生子並非意外，更坦言早已與何穗低調結婚，並公開了選擇在兒子滿月時公開喜訊的原因。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 12