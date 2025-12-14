傳擁280億身家！薛智偉憶與坣娜「來電過程」 不排斥再婚

知名歌手坣娜因罹患肺腺癌於10月14日逝世，享年59歲。其丈夫薛智偉14日舉辦《IN LOVING MEMORY》追思會，分享了與坣娜最初相識是透過朋友介紹，他曾因想學習武術與氣功，經長輩推薦接觸瑜伽，進而結識了擔任瑜伽老師的坣娜。

薛智偉（左）與坣娜（右）相當恩愛。（圖／翻攝自薛智偉坣娜猶台文化交流協會臉書）

回憶第一次約坣娜見面喝咖啡的情景，薛智偉笑稱當時他並不想學瑜伽，只是想見她，不過試圖逗她笑卻毫無反應，「我以為她是一個很冷酷的人，沒有什麼表情。」讓他誤以為對方不喜歡自己，因此暫時不敢再主動聯繫坣娜，只能每月確認手機裡她的手機號碼是否還在。

直到1年後，薛智偉鼓起勇氣再次邀約對方喝咖啡，兩人的關係逐漸拉近，甚至聊到咖啡廳快要打烊。各自回家後，他晚上8點打電話給坣娜，2人講電話講到睡著，隔天早上6點薛智偉醒來聽見電話那頭傳來坣娜的呼吸聲，因此笑稱「那算是我們第1次『一起睡覺』，但2個人在不同的地方。」

薛智偉坦言在追思會的準備過程中，一度為講稿苦惱，但昨天有夢見坣娜，便決定「不照稿念」，用最真摯的情感表達對妻子的思念，而完成這場追思會後，他感到心情放鬆許多，並告白夫妻相伴10年的時間，這份幸福令他無比感恩，「每天從早到晚跟她在一起，真的是我的榮幸，也是我的福氣，我不知道我做了什麼好事。」

薛智偉14日為坣娜舉辦《IN LOVING MEMORY》追思會。（圖／中天新聞）

薛智偉透露與坣娜最初相識是透過朋友介紹。（圖／中天新聞）

被關心未來是否會考慮再婚？薛智偉稱坣娜臨終時沒有限制他未來不能再談戀愛，但目前他仍需要時間沉澱心情，一切都順其自然，「我不是要做和尚，未來沒有什麼是不可能的，也沒有什麼是一定的。」並未把話說死。

此外，對於曾有傳聞稱薛智偉身家高達280億，他提到坣娜常說錢財應當用來做好事，因此他從不計較那些數字，若有財富會將其用於有意義的事或是幫助人，「會計會來找我算帳，錢不是我們的，是上帝的！假如祂暫時有留給我一些（指財富），我的責任就大，也會去做好事」。

