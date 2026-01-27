傳擋國防特別條例換國共交流 國民黨駁斥指交流不以軍購為前提

外傳中共透過國台辦系統告知國民黨，若能持續擋下國防特別條例，且承諾阻止台美日後供應鏈合作，中國北京願意與國民黨代表團交流。國民黨今天(27日)表示，相關報導背離事實，國民黨決定提告捍衛清白，國民黨並強調，兩岸交流不可能以軍購等作為前提。國民黨團書記長羅智強則說，對於台海安全，國民黨的立場就是投資戰備也要投資和平。

自由時報報導披露，國民黨為「鄭習會」鋪陳的國共論壇，目前朝向改降為雙方智庫參訪交流形式；中共近日透過國台辦系統告知國民黨可以進行階段式的安排，但前提是國民黨團要擋下政院版國防特別條例草案，以及承諾阻止台美關稅底定後進一步展開的供應鏈合作，若能如此，中國北京願意安排2月2日至2月4日與國民黨團代表團在北京舉行論壇。

對此，國民黨發布新聞稿嚴正駁斥報導內容，指報導完全背離事實，是惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息，國民黨已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。

國民黨表示，國防特別條例及軍購預算的審查，是立法院依法行使監督職權，與任何形式的兩岸交流、論壇安排或政黨互動，毫無關聯。在野黨支持提升防衛能力，但對於缺乏完整說明、規模失衡、結構不清的高額預算，依法要求嚴格審查，正是對人民納稅錢負責，也是民主制度下國會應盡的基本責任。

國民黨強調，任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提。

國民黨團書記長羅智強說，對於台海安全，國民黨的立場向來是既要投資戰備，也要投資和平，兩岸之間有衝突、有摩擦、立場不一致，因此仍需要兩岸對話。(編輯：宋皖媛)