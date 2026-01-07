傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥駁：和何美默契滿分

羅志祥親自駁斥，表示何美臨場反應很好。（圖／翻攝自臉書＠IsShow）

有媒體爆料指出，由羅志祥與何美主持的綜藝節目《綜藝OK啦》收視表現未見起色，「知情人士」指稱何美在節目中綜藝效果未達預期、兩人互動缺乏火花，因此女主持人將換成林襄。對此，羅志祥今（7）日稍早親發聲駁斥，坦言自己與何美的默契非常好，「她的臨場反應與靈機應變會讓我大吃一驚，也是一個非常努力的主持人、私下做很多功課，很清楚我接下來的鋪陳、節奏，甚至懂我要丟什麼梗。」

《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。

廣告 廣告

對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他與何美之間始終擦不出火花，甚至形容她效果不佳、接不到話，最後因此被換角，身為當事人他想親自說明。

羅志祥直言，「我和何美之間的默契其實非常好，很多時候她的臨場反應與靈機應變，反而會讓我大吃一驚」，直接駁斥傳聞。他表示，何美是一位非常努力的主持人，私下也做了很多功課，因此她也很清楚自己接下來的鋪陳、節奏，甚至知道他要丟出什麼梗 ，她也不會提前破梗，反而很懂得「接」 。

羅志祥指出，何美的表現在綜藝節目裡可說是非常難得，「而且她的笑，是我認為綜藝節目裡非常好的效果之一，是真誠、自然，也能帶動現場氣氛的那種」。

因此羅志祥嚴正駁斥，「並不像新聞中所描述的那樣」。而他也坦言，製作單位的決定、節目的調整與安排他們都予以尊重，也會各自繼續努力把節目做好、把歡笑帶給大家。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

林襄取代何美！接棒主持《綜藝OK啦》 搭檔羅志祥撞出新火花

白色巨塔1／無照醫療廠商執刀手術 中榮神經外科醫師一旁納涼觀看

飛官辛柏毅剛蜜月返國！全家快熬不過 空軍指「評估後才派任」