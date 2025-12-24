傳擬退出民進黨選對會驚動賴 陳茂松：只是奇摩子1句話

被傳要退出民進黨選對會驚動賴清德，陳茂松表示，只是奇摩子一句話，竟變成他要辭掉。(曾薏蘋截圖)

民進黨今召開選對會，有媒體報導，正國會代表陳茂松質疑彰化縣長日前初選民調不公，擬退出選對會；陳茂松受訪表示，中執會後，賴清德總統跟祕書長徐國勇也問他此事，他說，「我這個人不會跟你說我絕對不辭或絕對會辭，因為根本沒有這回事」。「只是奇摩子（情緒）說一句話，變成我要辭掉」。

他說明，今天在選對會中他是說，天道酬勤、人道酬誠，要有誠意、誠實，選對會成員對黨的機制要很誠實、誠懇跟黨員溝通，誠意、誠實面對每一個黨員。「那如果連這個話都不能講，那我就不要開」；他不以為然說，這樣講也不行，就被傳出他要辭職，「誰馬上丟出來這種東西？」

至於黃秀芳發臉書表態支持陳素月；陳茂松說，上週民調開封後下樓，他也問黃，有沒有異議？有異議要提出哪裡有問題，若沒有，我們就配合，其他徵召權力在主席，黨決定就依照黨決策走。

陳茂松今被問到傳出他要辭選對會成員一事大酸，「從頭到尾我都沒講，這個怎麼寫得出來？你那麼會寫？」在內部他是說，「為何民調做完後，隔天早上沒開票，到下午才開？」當時他問，大家都說不知道；他才會說，每一項都不知道，那他不如不要參加，這樣而已，誰馬上丟出來這種東西？

他說，在會中簡單說一句，只有這樣，消息怎麼出來他都不知道，對方（媒體）打來只問他，「你有不要做？」他則回，「誰跟你說我不要做？」對方不答；他就說，「人家怎麼跟你說，你不講我怎麼答，所以我就把電話掛掉。只有這樣，今天就變成一條新聞」。

陳指出，對選對會有些作業方式，他當然認為有檢討的地方，他這個人認為可以或不可以，都很直接講，剛剛祕書長徐國勇跟賴清德主席有找他了解，為什搞成這樣？他則回應，內部有雜音，他要了解一清楚，才有辦法正面答覆這種問題，選對會中唯一六連任的就只有他，十一年來沒有一次主要會議缺席，現在為什麼產生這個問題，他要搞清楚，；「只是奇摩子（情緒）說一句話，變成我要辭掉」。

被問到彰化初選一事，他說，最後怎麼樣，總統要怎麼核定，他絕對是配合黨，但是不對，該質疑他也會提出質疑。

至於有跟總統提到，彰化初選民調數據跟你們做的不一樣？他說，民調做的時間點、操作方式不同，數據都會不同，這個他可以理解，他不是因為誰輸誰贏、數據如何有意見。

他提到，剛剛總統聽到他說要辭，有找他了解，「我說，總統你是聽誰說我要辭？總統說，因為有媒體寫，祕書長也拿報導給我看」；他回應，自己都沒有講話；總統也嚇了一跳。

陳說，他就跟總統說明，「我這個人不會跟你說我絕對不辭或絕對會辭，因為根本沒有這回事」，下次要是開會，講到很嚴重，大家翻臉，最後被說「你不是說要辭還不辭？」但又沒有這回事，根本沒有辭或不辭問題，因為有些事還在醞釀中，還有很多縣市，接下來還有六都議員、徵召縣市長等，他都還有要做的事。

