傳擴大投資成台美關稅籌碼 吳思瑤：台積電「客戶在哪就去哪」

台積電赴美擴廠成台美關稅降至15％籌碼，吳思瑤引魏哲家的話直言，客戶在哪就去哪。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 根據《紐約時報》報導，台美關稅談判已近尾聲，可能將台積電作為籌碼，將美國調降對台進口關稅至15%。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（13）日受訪表示，台積電早已不只是台灣的台積電，而是「世界的台積電」，其全球布局與產能擴充，正是台灣在半導體產業占有關鍵地位的具體展現。

吳思瑤指出，近期外傳台積電可能需在美國額外增設五座晶圓廠，但相關訊息她目前並未獲得進一步確認。她強調，台積電的海外設廠一向是依據市場需求而定，而非政治交換的結果。

吳思瑤也引用魏哲家董事長過去的說法指出，「客戶在哪裡，台積電就前往哪裡」，台積電是否赴海外投資，核心仍在於當地是否具備相應的產業與市場條件，這也是其長期經營策略的一環。

她進一步表示，若台美關稅談判最終能朝向正面結果發展，反而可驗證民進黨政府所主張的「台灣模式」確實可行，也就是由台灣政府與產業界攜手合作，在美國建立更穩固的產業基礎，形成台灣隊與美國之間「強強聯手」的夥伴關係。

吳思瑤強調，台積電的國際布局不僅有助於企業自身發展，也讓台灣在全球半導體供應鏈中持續扮演不可或缺的角色，外界無須過度解讀為政治談判的籌碼。

