傳擴大投資美國 外媒曝「4大戰略意義」：看樣子對台積電利多

財經中心／倪譽瑋報導

傳出美國要台積電在亞利桑那多蓋五座半導體廠，財經媒體認為若傳聞屬實，有助於鞏固其美國合作夥伴的地位。（圖／翻攝自台積電官方YT）

為強化「美國製造」，美國對多個國家祭出對等關稅，台灣的暫時性稅率是20％。日前有媒體引述知情人士說法，台美關稅談判結果漸清晰，有望降至15％，但晶圓代工龍頭台積電（TSMC）要在美國擴大投資。財經媒體分析，若傳聞屬實，將達到4項戰略意義，包含減少美國依賴海外晶片、加強該國半導體供應鏈等；而對台積電來說似乎是利多消息，平衡了關稅和擴大資本投資。

台美關稅談判持續 傳台積電將在美國擴產

台積電在美國亞利桑那州設有工廠，2025年3月初，董事長魏哲家在白宮與美國總統川普共同宣布，將加碼投資美國至少1000億美元。當川普對世界各國揮出「關稅大刀」後，台灣商品出口到美國要被收20％暫時性關稅，不過部分半導體產品可獲豁免，台灣政府持續和美國談判，爭取更優惠稅率。

根據《紐約時報》報導，台美關稅談判已近尾聲，雙方有望宣布美國調降對台進口關稅至15％；在這之前，台灣的關稅稅率為20％。而作為協議的一部分，台積電計畫在美國亞利桑那州加碼投資，預計將新建至少五座半導體廠。

在亞利桑那擴大投資傳聞若屬實 也許是利多

財經媒體《Stock Jabber》則針對上述消息分析，如果最終達成協議，將達到4項戰略意義：「加強美國半導體供應鏈」、「減少美國對海外晶片製造的依賴」、「使貿易政策與國家安全目標一致」、「鞏固亞利桑那州作為美國主要晶片製造中心的地位」。

報導補充，對於台積電而言，該協議可能會進一步鞏固其作為美國「國防相關半導體計畫」首選合作夥伴的地位；至於市場看法，投資者似乎認為該交易對台積電來說「是利好消息」，它平衡了關稅和擴大資本投資，同時增強美國產晶片的長期需求。



