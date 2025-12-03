傳改披藍袍參選 李有宜駁斥：沒政黨接洽、不需要帶風向

民眾黨前發言人李有宜。資料照。



民眾黨前發言人李有宜日前宣布退黨，不少人替李抱不平，認為跟黨主席黃國昌指派金門縣黨部前主委周曉芸「空降」三重、蘆洲有關，後續更傳出李有可能轉披藍袍出戰2026。對此，李有宜今（12/3）天在臉書發文，強調沒有任何政黨與她接洽，「不需要做莫須有的政治操作、幻想文或帶風向。」

李有宜宣布退黨後，引發黨內正反爭辯，有不少人替李抱不平，但社會發展部主任張清俊直指這是有「操盤手」擬定離間戰術，因為李有宜具有藍白兩陣營色彩，原本就具備吸納雙邊選票的空間，如今更有弱者形象會被同情，讓他忍不住形容「這一波示範動作，非常精妙。」

廣告 廣告

對於外界猜測改披藍營選2026，李有宜表示，現在只想專心學業，這段時間謝謝大家的關懷與加油打氣，目前並沒有任何政黨與她接洽，「不需要做莫須有的政治操作、幻想文或帶風向」。

最後，李有宜表示，謝謝大家，待自己學業告一段落，期望再為大家服務，後會有期。

更多太報報導

李有宜轉披藍袍出戰2026？ 民眾黨高層：操盤手離間戰術「非常精妙」

李有宜遭冷暴力退黨？黃國昌駁特權說：初選不搓圓仔湯

民眾黨支持度剩8%！他酸「難怪李有宜要退黨」：用無黨比較有勝算