傳政府禁淘寶 陳沂酸「想滅絕青鳥嗎」 親揭購物經驗

有不少淘寶購物經驗的陳沂，大讚客服都是秒回，而且情緒價值給滿。（合成圖／示意圖／資料照、取自陳沂臉書）

行政院要求加強管理淘寶、拼多多等電商。經濟部長龔明鑫今(5日)在立法院也在表態淘寶、拼多多是境外電商，並未落地合法，也不會讓它營運。過去綠委創辦的黑熊機構曾多次被質疑進淘寶貨低買高賣。網紅陳沂直呼淘寶購物經驗超級好，還酸若禁淘寶，台派KOL要去哪裡進貨賣團購？

因非洲豬瘟爆發，日前綠委吳思瑤呼籲禁止大陸電商淘寶寄運肉製品，但被網友灌爆轟吳不做功課、危言聳聽，淘寶本來就不能輸入豬肉製品。針對政治院要求加強管理，經濟部今(5日)發布三點聲明強調，我國未開放大陸電商落地經營，淘寶在台依法不得落地經營。

對此，陳沂發文質疑，現在一直傳政府要禁淘寶，理由是他們沒有在台灣進行落地登記，消費者如果買東西有問題，賣家又擺爛，只能去中國大陸提告無法保障消費額。但她直呼：「你們有在買淘寶嗎？我在淘寶的購物經驗都超～級～好～！」客服都是秒回，而且情緒價值給滿！

「商品有問題，退款也是阿莎力！」陳沂強調，除了說好國內免運、結果來台灣還要收運費這點她很不爽，其她都要給五星級好評。她提到，也有在買「蝦」家，但同樣的東西以圖搜圖去找一下，淘寶通常比「蝦」家便宜很多。客服也不能比，有時候會遇到愛回不回，等了一兩天都沒回應。

陳沂直言，她覺得政府要禁淘寶，講好聽點是保障消費者，但說穿了就是大家買淘寶他們收不到稅而已。但也不是完全沒收到稅，有發現報關稅默默變貴好多嗎？而且禁淘寶的話，那些台派KOL要去哪裡進貨賣團購？是想把青鳥趕盡滅絕嗎？

陳沂直呼，而且淘寶寄來也很快，一週內就到了。除非急用，不然有什麼理由不買淘寶？

網友表示「是台灣需要淘寶，不是淘寶需要台灣」、「有時淘寶到貨還比蝦快，可能蝦的賣家也是跟淘寶下單吧」、「淘寶客服真的很誇張，東西有問題沒在處理的，就直接寄新的來！到底還要不要賺錢啊？」、「淘寶真的無敵讚」、「我愛淘寶，尤其客服超讚」、「淘寶客服秒回+1，覺得是不是都沒在休息的」、「不要找那種價格低於同類型產品太多的，幾乎不會踩雷」、「政治用民生來恐嚇人民真的下作」、「會不會演變成禁淘寶丟政權？」

