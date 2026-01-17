即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽昨（16）日表示，民進黨徵召行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君競選台北市長的可能性提升中，藍營應審慎應戰。對此，台北市長蔣萬安今（17）日回應，「現在離選舉還有很長一段時間，我們就是專注在市政」。





今早9時20分，蔣萬安前往台北市文山區公訓處，出席115年台北隊策勵營活動，並於會前短暫接受媒體聯訪。

快新聞／傳政院兩大咖將「御駕親征」！連任之路荊棘滿布？蔣萬安回應曝

蔣萬安今早出席115年台北隊策勵營活動。（圖／北市府提供）

廣告 廣告

針對戴錫欽點名綠營若派卓榮泰、鄭麗君出戰台北市長，藍營需審慎因應一事，蔣萬安表示，「現在離選舉還有很長一段時間，我們就是專注在市政，今天也是我們台北隊一年一度的策略營，透過一整天跨局處的共同的討論，打破框架、聚焦議題，凝聚共識，持續推動台北市各項建設，讓台北不斷進步，照顧好每一位市民朋友」。

關於關稅議題，蔣萬安則說，去年他就曾公開呼籲，希望中央政府能對於關稅進度，定期向國人及立法院報告，因為民眾有知的權利，那因為這攸關每一位勞工朋友的生計，現在歷經一年的討論之後，希望中央政府能夠完整、清楚地向國人來做說明。

至於藍白黨團日前將TPASS等共38項新興計畫預算逕付二讀，蔣萬安則說，「我們樂見立法院以民生優先來進行預算的審查，那行政院還是要積極地和立法院來溝通」。





原文出處：快新聞／傳政院兩大咖將「御駕親征」！連任之路荊棘滿布？蔣萬安回應曝

更多民視新聞報導

徐嶔煌爆柯文哲、黃國昌都曾找過他 曝「當時沒答應」原因

李西河屆齡退休！林炎田將掌北市警局 蔣萬安發聲了

民進黨台北市候選人？網掀2選1 讚「她」太好別被糟蹋

