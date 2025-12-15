傳政院「不副署財劃法」 卓榮泰曬黑白照：我必將善盡「民主憲政守門人」的職責

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

針對「財劃法」再修正覆議案遭立法院否決，以及剛三讀的停砍年改相關法案，傳出府院高層拍板採「不副署、不公布」的方式應對。總統賴清德今(15)日邀請三院國政茶敘，但立法院長韓國瑜不出席。行政院長卓榮泰昨(14)日則在臉書曬出黑白照，表示他必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

卓榮泰表示，自從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年。40年來經過了解嚴、第一次總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，台灣2350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。

卓榮泰指出，2018年在民進黨遭逢地方選舉失利之後，經由黨員直選出任黨主席；2024年賴總統當選後，指派出任行政院院長；這兩件工作都出乎他自己人生的預料，也都充滿挑戰。2020年在蔡英文總統帶領下，他們成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，形成僵局。

卓榮泰說，40年工作的信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是他一生毫無疑問的DNA和志業，絕不會改變。「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴。」指出，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，他必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步，喊話「在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，勇敢的國人同胞請與我一起同行！」





