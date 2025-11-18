傳教士變殺人魔！中壢緬甸華僑奪妻命 自首稱：不知為何動手

太詭異！桃園市中壢區昨（17日）發生64歲緬甸華僑殺妻的驚悚事件，他事後前往派出所自首，目前已被羈押送進看守所，被偵訊時的驚人口供也曝光。

李姓緬甸華僑自首畫面。 （圖／翻攝畫面）

據檢警調查，這位李姓緬甸華僑，已在台灣娶妻生子居住多年，住在中壢區，是位傳教士，昨天上午8點突然持鈍器跟利刃，殺了56歲的羅姓妻子，旋即去派出所自首，桃園地檢署表示，被告涉犯殺人重罪，有逃亡及滅證及之虞，已向法院聲請羈押。

桃園地院也在今天裁准羈押，將李男送進看守所，裁准的理由是「被告雖坦承犯行，但所涉為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，況其為緬甸華僑，在緬甸有親屬，自承每年有多次出境泰國傳教之情形，自有相當理由認其有逃亡之虞」。

但據了解，李男自首後在派出所被偵訊時，竟然表示「不知為何動手（殺妻）」，對犯案經過也說不清楚，目前檢警仍持續釐清他的犯案動機中。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

